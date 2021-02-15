4 Şubat 2021’de Ofcom (İngiltere’nin RTÜK’ü), doğrudan Çin hükümetine bağlı olduğu gerekçesiyle Çin televizyon kanalı CGTN’yi (China Global Television Network) yasakladı. Oysa bu, televizyon kanalı tarafından gizlenmemekte ve yeni bir durum değildir.

Çin, misilleme olarak, 11 Şubat’ta Birleşik Krallık hükümetine ait olmasına rağmen bağımsız olduğunu iddia eden İngiliz televizyon kanalı BBC’yi yasakladı.

Batı, ABD’nin ardından Çin’in medya kuruluşlarını tek tek sansürlemeye başladı. Çin her seferinde muhatabına benzer şekilde yanıt veriyor. Giderek taraflar arasında anlayış ortamının sağlanması umudu giderek azalıyor.