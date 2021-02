Em 4 de Fevereiro de 2021, a Ofcom (autoridade britânica de regulação do audiovisual) proibiu o canal de televisão chinês CGTN (China Global Television Network) com o argumento de que ele depende directamente do governo chinês. Ora isso não é escondido pelo canal e não é novo.

Como retorsão, em 11 de Fevereiro, a China interditou o canal de televisão britânica BBC, que se apresenta como independente muito embora seja propriedade do governo do Reino Unido.

Os Ocidentais tomaram a iniciativa, seguindo os Estados Unidos, de censurar um por um os meios de comunicação da China. Esta responde todas as vezes de forma idêntica. Progressivamente a compreensão entre uns e os outros torna-se cada vez mais difícil.