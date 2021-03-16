تحدّث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هاتفيا اليوم مع السفير إيمانويل بون، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي؛ ويان هيكر، مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشارة الألمانية؛ ود. وستيفن لوفغروف، مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء المملكة المتحدة. وأكّد السيد سوليفان في حديثه مجددًا على الأهمية الدائمة للتحالف عبر الأطلسي في مواجهة التحديات الأمنية العالمية، كما شدّد على التزام إدارة بايدن بالعمل عن كثب مع حلفائنا الأوروبيين. واستعرض السيد سوليفان اجتماع 18 آذار/مارس الذي سيضمّه إلى جانب وزير الخارجية توني بلينكن مع المسؤولين الصينيين. وناقش مستشارو الأمن القومي الأربعة أيضا الأولويات المشتركة فيما يتعلق بأفغانستان وإيران وليبيا وأوكرانيا وروسيا.