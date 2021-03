Segundo documentos obtidos pelo canal de televisão ABC, os antigos membros da Administração que se juntaram à Administração Biden aumentaram incrivelmente as suas fortunas durante os quatro anos da presidência Trump.

Assim:

Susan Rice (antiga Conselheira de Segurança Nacional e agora Directora do Conselho de Política Interna) aumentou o seu património de $ 13,6 milhões para $ 149 milhões de dólares. Ela detêm, nomeadamente, acções da Johnson & Johnson, Apple e Microsoft. Ela participa nos Conselhos de Administração da Netflix e da canadiana (canadense-br) Enbridge (petróleos). Os seus rendimentos em 2020 chegaram a US $ 6,7 milhões de dólares.

Ron Klain (antigo Chefe de gabinete do Vice-Presidente Biden e actual Chefe de gabinete do Presidente Biden) recebeu em 2020 um salário de US $ 2 milhões de dólares da empresa de capital de risco Revolution.

Jeffrey Zients (antigo Chefe do Conselho económico nacional que se tornou Conselheiro do Presidente) possui uma fortuna de US $ 532,1 milhões de dólares. Esta aumentou dez vezes em quatro anos. Ele fez parte do Conselho de Administração do Facebook.

Brian Deese (antigo Conselheiro económico do Presidente Obama que se tornou Presidente do Conselho Económico Nacional) e cujo salário era de US $ 175.000 no fim do mandato de Obama, passou para US $ 2,3 milhões de dólares anuais assim que se juntou ao investidor Blackrock.

Jen O’Malley Dillon (antiga Directora de campanha de Barack Obama, hoje em dia Chefe de gabinete adjunta) trabalhou, nomeadamente, para a General Electric, Lyft, Chan Zuckerberg Initiative e (Bill) Gates Ventures. O seu salário atingia em 2020 a $ US 800.000 dólares.

Jake Sullivan (Conselheiro de Segurança Nacional do Vice-Presidente Biden transformado em Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente Biden) possui acções da Abbott Labs, American Express, Facebook, FedEx, Google, Merck, Visa e Verizon.

Julissa Reynoso Pantaleón (antiga Embaixatriz no Uruguai que se tornou Chefe de gabinete da Primeira-dama) ganhou US $ 1,5 milhão de dólares em 2020 de um escritório de advocacia.

Vanita Gupta (Antiga Procuradora (Promotora-br) encarregada dos Direitos Civis, agora nomeada para se tornar a Procuradora-Geral) tem US $ 14,8 milhões de dólares e recebeu US $ 1,5 milhões de dólares em honorários em 2020.

Para além destas surpreendentes fortunas, coloca-se a questão da independência dos antigos membros de três firmas de lóbi: Macro Advisory Partners (do antigo Chefe dos Serviços Secretos britânicos, John Sawers), Albright Stonebridge Group (da antiga Secretária de Estado, Madeleine Albright) e WestExec (do actual Secretário de Estado, Antony Blinken).