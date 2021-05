Por volta da 1h da manhã, dia 17 de Maio de 2021, o Tsahal bombardeou intensamente a Faixa de Gaza. Num quarto de hora, as Forças de Defesa de Israel conseguiram destruir as principais rampas de mísseis do Hamas. Este último parou os seus disparos sobre Israel.

Após uma vintena de anos, o Irão (Irã-br) desenvolveu um sistema de longas rampas de mísseis subterrâneos extremamente difíceis de atingir. Esse tipo de construção generalizou-se no Médio-Oriente, principalmente no Líbano e em Gaza.

Ignora-se esta manhã se o Tsahal (FDI) utilizou uma nova arma ou uma nova técnica para atingir essas rampas. No entanto, o que é certo é que estas já não estão protegidas. Este avanço militar põe em causa o equilíbrio de forças em toda a região.