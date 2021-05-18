Tsahal, 17 Mayıs 2021 günü saat 01.00 civarında, Gazze Şeridi’ni yoğun bir şekilde bombaladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, on beş dakika içerisinde Hamas’a ait ana füze rampalarını yok etmeyi başardı. Hamas, İsrail’e ateş etmeyi bıraktı.

Yirmi yıldan beri İran, ulaşılması son derece zor olan uzun yer altı füze rampaları sistemi geliştirdi. Bu tür inşaatlar Orta Doğu’da, özellikle de Lübnan ve Gazze’de yaygınlaştı.

Bu sabah Tsahal’ın bu rampaları vurmak için yeni bir silah mı yoksa yeni bir teknik mi kullandığı bilinmiyor. Ancak kesin olan şey, bunların artık korunmadığıdır. Bu askeri ilerleme, bölgedeki güç dengesini değiştirmektedir.