Tilhengerne af Rumsfeld/Cebrowski-doktrinen om «uendelig krig» har hilst entusiastisk president Joe Biden for å støtte deres sak.

Joe Biden avviste denne slags krig da han møtte Vladimir Putin i Geneve. Men nå har har nettopp støttet doktrinen igjen ved å godkjenne Talibans retur til makten i Kabul.

Professor Samuel Moen - som i disse dager kommer med sin bok ; Humane - How the United States Abandoned Peace and Reinvented War i Two Weeks. Han har også publisert et åpent brev på Washingtons Posts nettsider: «Biden trekker ut tropper fra Afghanistan. Men han gjør ikke slutt på «de uendelige krigene»». [1]

Etter Kabuls fall og president Bidens tale, ønsker professor Moen velkommen det faktum at «Krigen mot terror» fortsatt er levende - til og med etter jakten på bin Laden. Biden ønsker velkommen eksistensen av nye militære teknikker, teknikker som ikke lenger er avhengig av permanente store styrker på bakken, men som består av droner og Special Forces. Han er ubøyelig ved tanken på at styrkene i USA ikke lenger skal fokusere på Afghanistan. Men de skal være mye mer ambisiøse og tenke mer globalt. Derfor den nåværende reduksjonen av tropper.

Samuel Moen husker at til og med før valget av president Biden, så var hans framtidige utenriksminister Antony Blinken absolutt for å trekke USA-styrkene ut av Afghanistan, og også styrker utplassert andre steder. [2] Og i april 2021 sa president Biden, i en referanse til Afghanistan, at det var »tid for avslutte denne Uendelige krigen».

Men det var da han forberedte seg på toppmøtet i juni med sin russiske motpart Vladimir Putin. Nå, når dette er over har han gått tilbake til Rumsfeld/Cebrowski-doktrinen.