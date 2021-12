Den libyske valgkommisjonen har avvist kandidaturet til Saif el-Islam Gaddafi.

Da han var sammen med sin far, lederen for revolusjonen, Mouamar Gaddafi, fikk han et rykte for å være en moderat, men som hadde en avtale med de libyske jihadistene som var tilknyttet Al Qaeda. De hadde lovet ikke å ta til våpen igjen for å få sin frihet.

Men da de ble etterforsket av NATO, avviste de sin lojalitet til dem og sluttet seg til Den Atlantiske Alliansen for å styrte Den Libyske Arabiske Jamahiriya, det som førte til det grusomme mordet på hans far.

I kunngjøringen om at han ville stille som kandidat som president møtte han stor entusiasme i befolkningen som fortsatt lider under konsekvensene av landets «frigjøring» av de vestlige maktene.