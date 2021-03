Ifølge en konfidensiell FN-rapport ble Erik Prince (grunnlegger av Blackwater og bror av Betsy DeVos, utdanningsminister i Trump-administrasjonen) engasjert av den libiske generalen, Khalifa Haftar, for å myrde medlemmer av regjeringen i Tripolitania (Det muslimske brorskap).

Tripolitiania var tidligere en libisk provins, og er i dag et område ved kysten i den nordvestlige delen av landet.

Operasjonen kalt "Project Opus" ble angivelig utført i to faser av tolv sørafrikanere, fem briter, to australiere og en amerikansk pilot hentet inn fra Jordan. I april 2019 ble seks helikoptre fra Sør-Afrika sendt til Botswana for å fortsette videre derfra til Benghazi. Men general Haftar mente at helikopterstyrken ikke var i samsvar med kontrakten og at kun et Bell Cobra angrepshelikopter og et lite bulgarsk LASA T-Bird rekognoseringsfly skulle involveres i operasjonen. Den ble derfor avbrutt mens helikoptrene var underveis og den delen av styrken som allerede var på plass i Benghazi, trakk seg tilbake til Malta.

Et annet forsøk fant sted i juni 2020, men ble ifølge FN-rapporten avbrutt fordi Tyrkias nye luftvernsystem i Cyrenaica var blitt operativt.

Kontrakten, verdt $ 80 millioner dollar, omfattet tre selskaper basert i De forente arabiske emirater. Eric Prince hadde vært ansvarlig for trening og opplæring av Emiratenes militære styrker.

Avsløringen av innholdet i den konfidensielle FN-rapporten fant sted like etter at president Trump hadde gått av og Biden var innsatt. Rapporten inneholder ikke noen ny viktig informasjon. Alle omstendigheter omtalt i rapporten ble rapportert av New York Times ni måneder tidligere [1]. Ved å overlate rapporten til behandling for brudd på den internasjonale våpenembargoen mot Libya i Kongressens sanksjonskomite, forsøker Biden-administrasjonen å gi inntrykk av den motsetter seg "borgerkrigen" i Libya. Men overleveringen av rapporten til sanksjonskomiteen fant sted kort tid etter at Biden-administrasjonen ga Pentagon grønt lys til å videreføre "endless war "(Rumsfelds/ Cebrowskis strategi) i hele Midtøsten.