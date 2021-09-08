Сторонники доктрины Рамсфелда / Цебровского («бесконечная война» – «The Endless War») с энтузиазмом аплодируют президенту Байдену за защиту их дела.

Джо Байден отверг эту форму войны, когда встретился с Владимиром Путиным в Женеве (16.06.2021). Однако, он вернулся к ней, поддерживая возвращение талибов к власти в Кабуле.

Профессор-еврей Сэмюэл Мойн (Samuel Moyn) [1], который только что выпустил свою книгу «Гуманное. Как Соединенные Штаты отказались от мира и за две недели возобновили войну» (Изд. Farrar, Straus i Giroux, Нью-Йорк), опубликовал статью на сайте «Washington Post» под названием: «Байден вывел войска из Афганистана. Но он не положил конец "вечной войне"» [2].

После падения Кабула и выступления президента Байдена профессор Мойн приветствовал тот факт, что «война против терроризма» продолжается после окончания охоты на бен Ладена. Он приветствовал существование новых военных методов, которые больше не требуют большого количества постоянных сухопутных войск, но используют беспилотники и возможности спецназа. Мойн решительно утверждает, что американские войска не должны быть сосредоточены в Афганистане, но их развертывание должно быть гораздо более амбициозным и происходить в глобальном масштабе – отсюда и нынешняя их перегруппировка.

Сэмюэл Мойн напомнил, что еще до избрания президента Байдена, его будущий госсекретарь Энтони Блинкен уже выступaл за вывод американских войск из Афганистана и их размещение в других местах [3]. Однако, говоря в апреле 2021 годa об Афганистане, президент Байден заявил, что «пришло время положить конец вечной войне». Он тогда готовился к июньскому саммиту со своим российским партнером Владимиром Путиным. Теперь, когда все закончилось, Байден вернулся к доктрине Рамсфелда / Цебровского.