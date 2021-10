Segundo o porta-voz do Pentágono, o Almirante John Kirby, o Presidente Joe Biden está autorizado a bombardear as células do Daesh (E.I.) no Afeganistão em virtude da lei que autoriza a utilização da força militar de 2001 (Authorization for Use of Military Force — AUMF).

Trata-se de uma interpretação, no mínimo, alargada deste texto, já que o Daesh não existia à época.

Sobretudo porque durante as negociações de Genebra (ditas « Ialta 2 »), o Presidente Biden parecia ter renunciado à lei AUMF de 2001 que autoriza a « guerra sem fim » (estratégia Rumsfeld/Cebrowski).