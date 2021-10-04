16 Haziran 2021’de Cenevre’deki (« 2. Yalta » olarak bilinen) müzakereler sırasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerikalı mevkidaşı Joe Biden’in Afganistan’a sınırı olan ülkelerde askeri üsler açabilme talebini reddetti. Ayrıca, Putin’in belki şaka yollu, belki de ciddi bir şekilde, ABD’nin bu devletlerdeki Rus üslerini kullanabileceğine dair güvence verdi.

Rus ve ABD genelkurmay başkanlarının 22 Eylül 2021’de Helsinki’de yaptığı gizli toplantı sırasında General Valeri Gerasimov bu öneriyi yeniden dile getirdi. Rusya kendisine yakın alanların denetimini elinde tutmak istiyor, ancak ABD’nin Afganistan’daki faaliyetlerini sürdürmesine karşı değil. Moskova, eski Sovyet cumhuriyetleri ile hiçbir zaman SSCB’nin bir parçası olmayan Afganistan arasında ayrım yapıyor.

Savunma Bakanı Lylod Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve CentCom Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie Jr., 30 Eylül 2021’de Senato’da kapalı oturumda dinlendiler. Rusya’nın önerisini incelediklerini doğruladılar.