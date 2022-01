O Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros (Relações Exteriores-br) russo, Serguei Riabkov, chegou a Genebra para as negociações russo-americanos sobre as garantias de paz. Ele jantou com os seus homólogos norte-americanos antes do início das negociações.

Ele declarou que as propostas norte-americanas respeitando um congelamento da situação na Ucrânia estavam muito aquém do assunto. « Outras prioridades são mais importantes para nós: o não alargamento da OTAN, eliminação da infra-estrutura criada, recusa de certas medidas, e não de uma forma recíproca, mas sobre uma base unilateral por parte do Ocidente ».

A Rússia considera que seria ingénuo esperar uma solução em Genebra, mas que a OTAN deve desde já se preparar para recuar.