Mukhtar Ablyazov, le dirigeant en fuite de la BTA Bank et président-fondateur du Choix démocratique du Kazakhstan (QDT) [1], a été piégé par les humoristes russes, Vovan et Lexus (qui avaient aussi piégé le président français Emmanuel Macron en 2019).

Pour le besoin d’un gag, ils se sont fait passer pour des collaborateurs d’Alexeï Navalny et ont discuté en vidéo-conférence avec Mukhtar Ablyazov de leur alliance pour le renversement des dictatures au Kazakhstan et en Russie, mais aussi en Ukraine et au Venezuela.

Malgré un fond visuel de paysage montagneux, Mukhtar Ablyazov parlait depuis Paris où il dispose de l’asile politique. Il s’est vanté d’avoir longuement organisé, depuis 4 ans, la tentative de changement de régime au Kazakhstan.

La conversation s’est terminée debout, sur fond sonore de l’hymne de l’Union européenne.