Segundo o próximo chefe do Comando do Pentágono para o Médio-Oriente Alargado (CentCom), o General Michael Kurilla, 18 dos 21 Estados desta região assinaram um compromisso com a China no quadro do seu programa Novas Rotas da Seda.

Ignora-se exactamente quais são os três Estados que se mantêm fieis aos EUA.

Nota: O Pentágono não tem a mesma definição do Médio-Oriente Alargado que o Departamento de Estado. Veja a ilustração.