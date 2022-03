Il 23 febbraio 2022, durante l’incontro a Mosca con l’inviato speciale russo in Siria, Geir Pedersen, il ministro degli Esteri, Sergueï Lavrov, ha criticato la parzialità del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres.

Lavrov ha sottolineato come le dichiarazioni di Guterres non siano consone alla neutralità imposta dall’incarico ricoperto, tanto più che non ha mai sostenuto l’applicazione né degli Accordi di Minsk né della risoluzione 2202 sulla situazione in Ucraina.

Alla luce della non-applicazione degli Accordi di Minsk del 5 settembre 2014 [1], in base al diritto internazionale la Federazione di Russia legittima l’indipendenza delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk