Tucker Carlson apresentou, em 9 de Março de 2022, na Fox News um extracto de uma audiência da straussiana Victoria Nuland em 8 de Março perante a Comissão do Senado para o Negócios Estrangeiros. Aí, ela reconheceu que os Estados Unidos colaboram em programas de pesquisa de armamento biológico na Ucrânia.

Nuland é adjunta do Secretário de Estado para os Assuntos Políticos. Ora, o seu Secretariado de Estado afirmou em comunicado, no dia seguinte, que « Os Estados Unidos não possuem nem exploram laboratórios químicos ou biológicos na Ucrânia, respeitam plenamente as suas obrigações em virtude da Convenção sobre as armas químicas e a Convenção sobre as armas biológicas, e não desenvolvem nem possuem tais armas em lado algum ».

No programa de Tucker Carlson, transmitido pela Fox News em 9 de Março de 2022.

Ver o fragmento a partir dos 3 minutos e 45 segundos.

Senador Mark Rubio : Possui a Ucrânia armas biológicas ou químicas ?

Sub-Secretária de Estado Victoria Nuland : A Ucrânia tem... instalações de pesquisa biológica. Receamos que as tropas russas tentem tomar o controle delas. Tentamos, pois, com os Ucranianos, assegurar-nos que esses materiais de pesquisa não caiam nas mãos forças russas se elas lá chegarem.