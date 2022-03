Dopo l’annuncio del Regno Unito di cessare ogni esportazione verso la Russia – in violazione delle regole dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC) – il partito Russia Unita ha presentato alla Duma una proposta di legge per far uscire la Russia dell’OMC, in modo da non dover adempiere agli impegni assunti senza ricavarne vantaggi.

La globalizzazione che abbiamo conosciuto negli ultimi trent’anni è agonizzante. La divisione del mondo in due zone separate dovrebbe alla fine portare alla caduta economica dell’Occidente.