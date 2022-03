Depois do Reino Unido ter anunciado que interromperia todas as exportações para a Rússia, em violação das regras da OMC, o Partido Rússia Unida apresentou à Duma um projecto de lei visando sair da Organização Mundial do Comércio (OMC) a fim de não ter que cumprir os compromissos da organização isoladamente.

A globalização, tal como a conhecemos desde há trinta anos, está em vias de agonizar. A ruptura do mundo em duas zonas distintas deverá a prazo provocar a queda económica do Ocidente.