O Tribunal de Westminster autorizou, em 20 de Abril de 2022, a extradição para os Estados Unidos do hacker australiano, fundador do Wikileaks, Julian Assange. O governo dos EUA está a processá-lo com 17 acusações.

Os documentos publicados pelo Wikileaks atestam que os acontecimentos ocorridos no Médio-Oriente desde há uma vintena de anos não são erros dos EUA, mas decorrem de uma estratégia global de destruição das estruturas estatais (doutrina Rumsfeld/Cebrowski).

Julian Assange é o símbolo de um homem que se levanta contra a mais formidável máquina de repressão da História, o Pentágono.