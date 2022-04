Das Westminster Court genehmigte am 20. April 2022 die Auslieferung des australischen Hackers, des Gründers von Wikileaks, Julian Assange, an die Vereinigten Staaten. Die US-Regierung verfolgt ihn in 17 Anklagepunkten.

Die von Wikileaks veröffentlichten Dokumente belegen, dass die Ereignisse, die sich in den letzten zwanzig Jahren im Nahen Osten ereignet haben, keine bedauerlichen Irrtümer der USA sind, sondern Teil einer globalen Strategie zur Zerstörung staatlicher Strukturen (Rumsfeld/Cebrowski-Doktrin).

Julian Assange ist das Symbol eines Mannes, der sich gegen die gewaltigste Unterdrückungsmaschine der Geschichte, das Pentagon, stellt.