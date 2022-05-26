От имени правительства Объединенных Арабских Эмиратов имею честь сослать-ся на пункт повестки дня, озаглавленный «Письмо постоянных представителей Алжи-ра, Ирака, Ливийской Арабской Республики и Народной Демократической Республики Йемен при Организации Объединенных Наций от 3 декабря 1971 года на имя Предсе-дателя Совета Безопасности» (S/10409) и касающийся оккупации Исламской Респуб-ликой Иран трех принадлежащих Объединенным Арабским Эмиратам островов Боль-шой Томб, Малый Томб и Абу-Муса.

По поручению правительства моей страны я хотела бы выразить решительный протест в связи с тем, что 14 февраля 2022 года Исламская Республика Иран открыла аэропорт имени Имама Али на острове Большой Томб, который принадлежит Объеди-ненным Арабским Эмиратам и на котором с 1971 года Исламская Республика Иран с помощью военной силы сохраняет режим оккупации.

Объединенные Арабские Эмираты вновь заявляют о том, что очередная попыт-ка правительства Исламской Республики Иран силой навязать на острове Большой Томб незаконную политику свершившегося факта, в том числе путем его незаконной оккупации, нарушает суверенитет Объединенных Арабских Эмиратов над этим остро-вом. Такие действия не ведут к наделению Исламской Республики Иран какими-либо правами, так как нормы международного права запрещают насильственный захват территории и не предусматривают возможность признания такого захвата в качестве законного акта.

Объединенные Арабские Эмираты решительно протестуют против этих наруше-ний и того, что Исламская Республика Иран по-прежнему оккупирует остров Боль-шой Томб и два других острова –– Малый Томб и Абу-Муса. Объединенные Араб-ские Эмираты подчеркивают, что сохраняющийся режим иранской оккупации и по-пытки добиться его увековечивания не способствуют развитию двусторонних отноше-ний между двумя соседними странами. Кроме того, подобные действия нарушают принципы добрососедства и идут вразрез с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций.

Буду признательна Вам за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.