Nosso Administrador, Alain Benajam, faleceu em 26 de Junho de 2022 às 11h30.

Ele foi um dos fundadores de nossa organização em 1994, presidiu nossa Associação em França a partir de 2012 e representara nossos amigos do Donbass desde 2014.

Ele fora um quadro do Partido Comunista francês, trabalhara ao lado do Prêmio (Prémio-pt) Nobel de fisiologia Jean Dausset e do bilionário vermelho, Sylvain Floirat, depois fundara suas próprias empresas.

Agradecemos-lhe por sua abertura de espírito, por seu afeto (afecto-pt) e por sua devoção.

Nosso pensamento e nossa amizade vão para sua família, especialmente para sua esposa e suas duas filhas.