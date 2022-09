O Pentágono transfere os elementos restantes do seu Programa de pesquisa biológica da Ucrânia para outros Estados da região. Mais de um milhar de contentores (contêineres-br) foram já foram despachados.

As relações entre as autoridades ucranianas e o Pentágono são asseguradas pela Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), uma das empresas de Hunter Biden, filho do Presidente Joe Biden e de Christopher Heinz, enteado do enviado especial presidencial para o clima, John Kerry.

Quando o Ministério russo da Defesa acusou o Pentágono de realizar na Ucrânia pesquisas proibidas pela Convenção de Armas Biológicas, este respondeu que só estava interessado em garantir a segurança dos restos das pesquisas soviéticas. A transferência actual não prova que a Rússia está certa, mas invalida a resposta de defesa norte-americana.