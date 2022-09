Het Pentagon verplaatst de resterende elementen van zijn biologisch onderzoeksprogramma van Oekraïne naar andere staten in de regio. Meer dan duizend containers zijn reeds verwijderd.

De relatie tussen de Oekraïense autoriteiten en het Pentagon wordt onderhouden door Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP), een van de bedrijven van Hunter Biden, zoon van president Joe Biden, en Christopher Heinz, schoonzoon van de speciale presidentiële klimaatgezant John Kerry.

Toen het Russische Ministerie van Defensie het Pentagon ervan beschuldigde in Oekraïne onderzoek te verrichten dat verboden was volgens het Verdrag inzake biologische wapens, antwoordde het Pentagon dat het alleen geïnteresseerd was in het veiligstellen van de overblijfselen van Sovjet-onderzoek. De huidige overdracht stelt Rusland niet in het gelijk, maar ontkracht wel de Amerikaanse verdediging.