Russland krever at FN-hovedkvarteret i USA flyttes til et annet land, som respekterer forpliktelsene som vert for organisasjonen.

Da hovedkvarteret ble opprettet i New York, hadde Washington lovet å motta delegasjoner fra alle medlemsland uavhengig av forholdet til dem. De har imidlertid nektet visum ved flere anledninger, som er situasjonen som russiske diplomater står overfor.