Rusland stelt voor het VN-hoofdkwartier te verplaatsen van de Verenigde Staten naar een ander land dat voldoet aan de verplichtingen van een gastland van de VN.

Toen het hoofdkwartier in New York werd gevestigd, verbond Washington zich ertoe delegaties van elke Lid-Staat te ontvangen, ongeacht zijn relatie tot die Staat. Bij vele gelegenheden heeft zij echter visa geweigerd. Dit geldt tegenwoordig met name voor Russische diplomaten.