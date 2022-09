A Rússia propõe transferir sede da ONU dos Estados Unidos para outro país, país esse que respeite as obrigações de um Estado anfitrião da Organização.

Durante a instalação da sede em Nova Iorque, Washington se comprometeu a receber delegações de cada Estado-membro independentemente de suas relações com ele. No entanto, em muitas ocasiões, recusou vistos. Esse é particularmente o caso hoje com os diplomatas russos.