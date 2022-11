Os Ocidentais qualificam o conflito na Ucrânia de « guerra » ou então de « invasão russa ». Este qualificativo é suficiente para dizer que os Russos estão errados e os Ucranianos têm razão.

Os Russos qualificam o mesmo conflito de « operação militar especial ». Eles consideram ter como responsabilidade proteger as vítimas de uma guerra civil. Afirmam não estar a invadir a Ucrânia e não ter nenhuma intenção de a anexar. Contentam-se em aplicar a Resolução 2202 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Dois factos atestam que se trata realmente de uma guerra civil:

– Na verdade, verificou-se uma guerra civil na Ucrânia de 2014 a 2022. Segundo o governo de Kiev, ela matou pelo menos 16.000 pessoas. Segundo a Comissão de Inquérito Russa, pelo menos 20.000 pessoas

– De acordo com o Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 7.822.309 Ucranianos fugiram do seu país desde 24 de Fevereiro de 2022. Ora, se 4.969.914 se refugiaram no Ocidente, 2.852.395 refugiaram-se na Rússia.

Reconhecer estes factos não é suficiente para dar razão à Rússia. Pode-se considerar que ela se equivoca quanto à interpretação da Resolução 2202. Também se pode considerar que ela age de modo extremamente brutal para proteger as populações em perigo.