O Presidente Joe Biden promulgou, em 23 de Dezembro de 2022, o Countering Assad’s Proliferation Trafficking And Garnering Of Narcotics Act ( Lei Contra a Proliferação por Assad do Tráfico e Obtenção de Narcóticos-ndT), em acrónimo «Lei CAPTAGON» (HR 6265).

Oficialmente, trata-se de acabar com o tráfico dessa droga sintética entre o Líbano e a Arábia Saudita. Oficiosamente, trata-se de encontrar um novo pretexto para o encarniçamento dos Estados Unidos contra a República Árabe Síria.

Desde há dois anos, enquanto as Nações Unidas garantiam a ajuda da Síria contra os traficantes, uma série de artigos de imprensa ligavam o tráfico de Captagon libanês ao Presidente sírio, Bashar al-Assad [1].

Esta droga foi introduzida no Médio-Oriente pela OTAN a fim de dar aos jiadistas uma sensação de invencibilidade [2]. Ela é constituída por uma molécula de anfetamina ligada a uma molécula de teofilina através de uma ponte de etilo.

Depois de ter perdido a guerra que conduzia por intermédio dos jiadistas, os Estados Unidos, iniciaram uma nova guerra, económica desta vez, contra a República Árabe Síria sob o pretexto de que esta praticaria tortura em larga escala ( Caesar Act ). O país está tão sitiado que é impossível, mesmo para as ONGs humanitárias e para as Nações Unidas, conseguir importar para lá seja o que for. Desde que os suprimentos provenientes da Rússia foram interrompidos pelas sanções contra Moscovo, os Sírios já não têm mais carburante, nem eletricidade (salvo 2 horas por dia) e começam a passar fome. Não é pois possível fazer lá chegar os componentes do Captagon. Nestas condições, não se vê como o « regime » poderia fabricá-lo.

A lei CAPTAGON prevê uma campanha de imprensa internacional para, contra toda a lógica, associar esta droga ao Presidente al-Assad e para popularizar a ideia de que a República Árabe da Síria não passa de um narco-estado. Além disso, a Administração dos EUA terá que produzir relatórios a este respeito. Esta campanha de intoxicação foi dotada com um orçamento de $ 858 milhões de dólares.