President Joe Biden heeft op 23 december 2022 de Countering Assad’s Proliferation Trafficking And Garnering Of Narcotics Act (H. R. 6265) ondertekend.

Officieel is het de bedoeling de handel in deze synthetische drug tussen Libanon en Saudi-Arabië te stoppen. Officieus gaat het erom een nieuw voorwendsel te vinden voor de agressie van de Verenigde Staten tegen de Arabische Republiek Syrië.

In de afgelopen twee jaar, terwijl de Verenigde Naties de hulp van Syrië hebben ingeroepen tegen de smokkelaars, hebben veel persartikelen de Libanese Captagon-handel in verband gebracht met de Syrische president Bashar al-Assad [1].

De drug werd door de NAVO in het Midden-Oosten geïntroduceerd om jihadisten een gevoel van onoverwinnelijkheid te geven [2]. Het bestaat uit een amfetaminemolecuul dat door een ethylbrug met een theofyllinemolecuul is verbonden.

De Verenigde Staten, die de oorlog die zij via de jihadisten voerden hebben verloren, zijn een nieuwe oorlog begonnen, deze keer een economische, tegen de Arabische Republiek Syrië onder het voorwendsel dat deze op grote schaal martelt (Caesar-act). Het land wordt belegerd zodat het zelfs voor humanitaire NGO’s en de VN onmogelijk is om iets in te voeren. Sinds de leveringen uit Rusland zijn stopgezet door de sancties tegen Moskou, hebben de Syriërs geen brandstof meer, geen elektriciteit (op 2 uur per dag na) en lijden ze honger. Het is dus niet mogelijk om de bestanddelen van Captagon daar te krijgen. Onder deze omstandigheden is het moeilijk voor te stellen hoe het "regime" het zou kunnen vervaardigen.

De CAPTAGON-wet voorziet in een internationale perscampagne om deze drug tegen alle logica in in verband te brengen met president al-Assad en het idee te verspreiden dat de Arabische Republiek Syrië slechts een narcostaat is. Bovendien zal de Amerikaanse regering verslagen over de zaak moeten opstellen. Voor deze misleidingcampagne is een budget van 858 miljoen dollar uitgetrokken.