Präsident Joe Biden unterzeichnete am 23. Dezember 2022 das Gesetz zur Bekämpfung des Proliferationshandels und des Sammelns von Betäubungsmitteln von Assad, im Akronym "CAPTAGON Act" (H. R. 6265).

Offiziell geht es darum, den Handel mit dieser synthetischen Droge zwischen dem Libanon und Saudi-Arabien zu stoppen. Inoffiziell geht es darum, einen neuen Vorwand für die Unerbittlichkeit der Vereinigten Staaten gegenüber der Arabischen Republik Syrien zu finden.

Seit zwei Jahren, obwohl die Vereinten Nationen Syriens Hilfe gegen die Schmuggler erhielten, haben viele Presseartikel den Handel von libanesischem Captagon mit dem syrischen Präsidenten Bashar el-Assad in Verbindung gebracht [1].

Diese Droge wurde im Nahen Osten durch die NATO eingeführt, um den Dschihadisten ein Gefühl der Unbesiegbarkeit zu vermitteln [2]. Sie besteht aus einem Amphetaminmolekül, das durch eine Ethylbrücke mit einem Theophyllin Molekül verbunden ist.

Nachdem die Vereinigten Staaten den durch Dschihadisten geführten Patsy-Krieg verloren hatten, begannen sie einen neuen, diesmal wirtschaftlichen Krieg gegen die Arabische Republik Syrien unter dem Vorwand, dass Syrien Folter in großem Maßstab praktiziert hätte (Caesar Act). Das Land ist vollkommen umzingelt, so dass es selbst für humanitäre NGOs und die Vereinten Nationen unmöglich ist, etwas in das Land zu importieren. Da die Lieferungen aus Russland durch Sanktionen gegen Moskau unterbrochen wurden, haben die Syrer keinen Treibstoff und Strom (außer 2 Stunden am Tag) und beginnen zu hungern. Es ist daher auch nicht möglich, die Komponenten des Captagons dorthin zu schicken. Unter diesen Bedingungen sieht man nicht, wie das "Regime" Captagon herstellen könnte.

Das CAPTAGON-Gesetz sieht eine internationale Pressekampagne vor, um diese Droge entgegen aller Logik mit Präsident al-Assad in Verbindung zu bringen und die Idee zu popularisieren, dass die Arabische Republik Syrien nur ein Drogenstaat ist. Darüber hinaus wird die US-Regierung Berichte zu diesem Thema erstellen müssen. Diese Lügenkampagne wurde mit einem Budget von 858 Millionen Dollar ausgestattet.