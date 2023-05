Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

– L’enquête sur Hunter Biden menace désormais Antony Blinken et Joe Biden lui-même

AMÉRIQUES

– Les Archives nationales ont refusé d’aider le président Trump à déménager de la Maison-Blanche à la fin de son mandat

– Les associations accusées de promouvoir la haine le sont pour des raisons politiques

– Qui est responsable des fuites de la Cour suprême ?

– Proposition de résolution au Congrès pour la victoire de l’Ukraine

– Les Armées US contre une alliance militaire russo-chinoise

– Le leadership US n’a plus la cote dans le monde

– La police brésilienne perquisitionne le domicile de Jair Bolsonaro

– Le parti Colorado reste au pouvoir au Paraguay

EUROPE

– Londres a aidé la tentative de vol de Juan Guaidó

– Prière du pape François pour l’Ukraine et la Russie

– Fitch Ratings dégrade la France à « AA- »

– Désormais, les Catalans rejettent l’indépendance

– L’Allemagne achète des F-35 presque quatre fois leur prix

– Le chef d’état-major polonais anticipe une défaite de l’Ukraine

– Le Premier ministre adjoint polonais rappelle que la moitié des Européens sont pro-Russes

– Varsovie expulse une école régie par l’ambassade de Russie en Pologne

– Le pape François défend les migrants devant Viktor Orbán

– La Suède adopte une sévère loi antiterroriste

– Andrij Melnyk intéressé par la proposition de paix chinoise

– 500 000 dollars pour assassiner le président Poutine

– Attaque de drones contre un dépôt d’hydrocarbures en Russie

– Evgueni Prigojine pessimiste sur le conflit ukrainien

– Le plus grand champ de mines du monde

AFRIQUE

– Le président algérien abandonne ses représentants spéciaux

– Le maréchal Haftar intervient au Soudan depuis la Libye

– Le conflit au Soudan profite à Al-Qaïda

– Le Parlement ougandais délibère à nouveau sur la criminalisation de l’homosexualité

– L’amitié Chine-Comores

ASIE

– Manifestions pro et anti-Netanyahu en Israël

– Les États-uniens ne savent plus si Israël est ou non une démocratie

– Le ministre israélien de la Justice pense que l’administration Biden soutient l’opposition

– Voyages officiels de personnalités US en Israël

– La Knesset débat du budget israélien

– Le gouvernement Netanyahu ne veut pas de femmes dans la haute administration

– Les druzes israéliens au bord de la révolte

– Révélations : Shimon Peres a soutenu les dictatures au Liberia

– Prolongation de la détention d’Imad al-Adwan

– Mort par négligence volontaire d’un prisonnier palestinien

– Le Hamas pressure Gaza de taxes

– Le Hamas s’installe au Liban

– Le rapatriement des réfugiés syriens

– Le Liban et la Syrie espèrent pouvoir rapatrier les réfugiés syriens

– La Jordanie pourrait commencer à rapatrier des réfugiés syriens

– La Syrie diminue la présence du Hezbollah et des troupes iraniennes

– Bachar el-Assad reçoit Ebraim Raïssi

– Les Émirats arabes unis basculent du côté russo-chinois

– Le Yémen sera-t-il divisé ?

– La Turquie élimine le calife de Daesh

– L’Iran arraisonne un pétrolier

– L’Iran consolide son occupation de trois îles du Golfe

– L’Iran dénonce la présence militaire US au Moyen-Orient

– Le ministre pakistanais des Affaires étrangères en Inde

– La Chine rénove le port de Colombo

– Approbation référendaire de la nouvelle constitution ouzbek

– La Corée du Sud critique la position chinoise sur le nucléaire nord-coréen

– La Corée du Nord étend sa base nucléaire de Yongbyon

– Kim Yo-jong critique le sommet Corée du Sud-États-Unis

– La Chine multiplierait les interdictions de sortie du territoire

– Qin Gang confirme le soutien chinois au Myanmar

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

– L’Albanie, la France et les États-Unis contre la Russie à l’Onu

– 45 ministres africains demandent une réforme du Fonds monétaire international

– Le FMI pronostique qu’une division du monde serait désastreuse pour l’Afrique

– Le FMI pronostique une croissance record en Asie-Pacifique