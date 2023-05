En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Contenido del nº 42:

EDITORIAL

– Reunión anual del Grupo de Bilderberg en Lisboa

AMÉRICAS

– La Inteligencia Nacional estadounidense no ve el “calentamiento climático” como una amenaza existencial

– Estados Unidos frente a las armas no cinéticas

– Interpretación del Informe Durham

– Importante asociación estadounidense denuncia los “ataques” del candidato Ron DeSantis contra los negros

– El magnate Jeffrey Epstein chantajeaba a Bill Gates

– La marina de guerra de Estados Unidos ofrece formación a sus aliados en el Golfo Arábigo-Pérsico

– Los ex militares estadounidenses son menos sensibles que sus compatriotas al llamado de los grupos extremistas

– Estados Unidos, prisionero de su política antichina

– El presidente ucraniano Zelenski deja plantado al presidente de Brasil, “Lula” da Silva

EUROPA

– El rey Carlos III hace desaparecer los archivos de la familia real británica

– Se cuestiona la libertad de expresión en la universidad de Oxford

– El gobierno de Francia quiere crear un servicio militar voluntario

– El Tribunal de Cuentas de Francia llama a reducir la cría de ganado bovino en el país

– El ministro francés del Interior denuncia en Estados Unidos el peligro del terrorismo islamista en Francia

– Victoria gubernamental insuficiente en las elecciones legislativas griegas

– Inquietud de Polonia por las consecuencias del conflicto ucraniano para su agricultura

– Armenia se dispone a renunciar al Alto Karabaj

– Reaparece el jefe de las fuerzas armadas de Ucrania

– El ex director de Roscosmos no cree que los estadounidenses hayan pisado la Luna

– Rusos antiPutin atacan territorio ruso

– Sanciones rusas contra 500 personalidades estadounidenses

– Rusia expulsa asociaciones ecologistas occidentales

– Incremento de las exportaciones rusas hacia China

ÁFRICA

– Alto al fuego en Sudán

– La República Democrática del Congo cuenta con China

ASIA

– La empresa israelí QuaDream producía programas informáticos espías “sin clic”

– El primer ministro israelí reintegra el partido homófobo Noam en su coalición gubernamental

– El GAFI incluye a Líbano en su lista gris

– Demostración de fuerza del Hezbollah

– Altercado entre facciones kurdas en el parlamento regional del Kurdistán iraquí

– Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita

– Arabia Saudita negocia la compra de armamento chino

– El tercer candidato a la presidencia de Turquía aporta su respaldo a Erdogan

– Turquía prepara la normalización de sus relaciones con Siria

– Cambios en la cúpula dirigente iraní

– Irán reanuda la construcción de una central nuclear civil

– China y Turquía rechazan participar en una reunión del G20 en la ciudad de Srinagar

– Las “sanciones” contra Rusia llevan a la quiebra a los joyeros en el Estado indio de Gujarat

– Kazajstán no acepta al nuevo embajador de Ucrania

– Corea del Sur exporta munición destinada a Ucrania

– Nuevas acusaciones de Estados Unidos contra informáticos de Corea del Norte

– China vigila las “verificaciones razonables” que realizan empresas extranjeras

– Comprobada disminución del intercambio comercial entre China y Estados Unidos

– Importante universitario chino expone la visión china del mundo multipolar

– El primer ministro ruso estima que el NBD protege a su país de las “sanciones” occidentales

– El primer ministro de Rusia y el presidente de China reafirman la alianza política entre sus países

– China nombra un nuevo embajador en Estados Unidos

– Japón se acerca a su inclusión en la OTAN

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

– Cumbre del G7 contra Rusia y China