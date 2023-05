Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

– 69° réunion du Groupe de Bilderberg

AMÉRIQUES

– La Communauté US du Renseignement n’évalue pas le réchauffement climatique comme une menace existentielle

– Les USA face aux armes non-cinétiques

– Interprétation du rapport Durham

– La NAACP dénonce les« attaques » de Ron DeSantis contre les noirs américains

– Jeffrey Epstein faisait chanter Bill Gates

– La Navy formera les alliés dans le Golfe arabo-persique

– Les anciens combattants US ne sont pas sensibles aux groupes estrémistes

– Face à la Chine, les États-Unis prisonniers de leur politique

– Volodymyr Zelensky pose un lapin à Luiz Inácio Lula da Silva

EUROPE

– Charles III a fait disparaître toutes les archives sur la famille royale britannique

– La liberté d’expression en cause à Oxford

– La France créera un service militaire facultatif

– La France réduira son cheptel bovin

– Gérald Darmanin dénonce le danger du terrorisme islamiste en France

– Victoire insuffisante de Kyriákos Mitsotákis aux élections législatives grecques

– La Pologne inquiète des conséquences du conflit ukrainien sur son agriculture

– L’Arménie s’apprête à abandonner le Haut-Karabagh

– Valerii Zaluzhnyi resurgit

– Dmitri Rogozine ne croit pas que « les Américains ont marché sur la Lune »

– Des combattants russes contre la Russie

– La Russie prend des sanctions contre 500 personnalités US

– La Russie renvoie les associations écologiques occidentales

– La Russie augmente ses exportations vers la Chine

AFRIQUE

– Cessez-le-feu au Soudan

– La RDC compte sur la Chine

ASIE

– L’Israélien QuaDream produisait des logiciels espions « sans clic »

– Benjamin Netanyahu réintroduit le parti homophobe Noam dans sa coalition

– Le GAFI désigne le Liban

– Démonstration de force du Hezbollah

– Le conflit intra-kurde dégénère au Parlement

– Rétablissement des relations diplomatiques irano-saoudiennes

– L’Arabie saoudite négocie l’achat d’armes chinoises

– Sinan Oğan soutient Recep Tayyip Erdoğan

– La Türkye prépare sa normalisation avec la Syrie

– Ali Shamkhani démis de ses fonctions

– L’Iran reprend la construction d’une centrale nucléaire civile

– La Chine et la Türkiye refusent de participer à une réunion du G20 à Srinagar

– Faillite des joailliers du Gujarat

– Le Kazakhstan récuse l’ambassadeur d’Ukraine

– La Corée du Sud exporte des munitions vers l’Ukraine

– Les États-Unis condamnent des informaticiens nord-coréens

– La Chine surveille les « vérifications raisonnables » des entreprises étrangères

– La Chine et les États-Unis ne sont plus des partenaires commerciaux aussi importants

– Gao Zugui explicite la vision chinoise du monde multipolaire

– Pour Mikhaïl Michoustine, la NBD protège la Russie des « sanctions » occidentales

– Mikhaïl Michoustine et Xi Jinping réaffirment la nature de l’alliance politique russo-chinoise

– Xie Feng nouvel ambassadeur de Chine aux USA

– Le Japon se rapproche de son adhésion à l’Otan

ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE

– Sommet du G7 contre la Russie et la Chine