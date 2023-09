Le monde ancien est déjà mort, tandis qu’un monde nouveau s’organise. Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• Les sanctions de la CEDEAO et les agissements de la France contre le Niger sont des actes de

guerre

AMÉRIQUES

• Les autorités sanitaires US ont censuré des informations authentiques sur la COVID

• Lente avancée de l’enquête sur la corruption de Joe Biden

• Deux manifestations néo-nazies auraient été mises en scène par le Parti démocrate

• Jack Lew nouvel ambassadeur US à Tel-Aviv

• Annulation de la condamnation et de l’emprisonnement de Luiz Inacio Lula da Silva

EUROPE

• Le Gouvernement britannique a manipulé la BBC et les réseaux sociaux à propos de la Covid

• La ville de Birmingham en faillite

• Qui a descendu le DC9 d’Itavia en 1980 ?

• La Suisse pourrait juger le général Khaled Nezzar

• La Pologne extrade ses délinquants et criminels ukrainiens

• L’Union européenne investit dans le Renseignement spatial

• 895 000 SDF dans l’UE et au Royaume-Uni

• Des députés européens reçoivent Jens Stoltenberg

• Le Parlement européen propose une règle de censure des médias sur Internet

• Nikol Pashinyan se détourne de la Russie et de l’OTSC

• La Biélorussie ne répond pas à une intrusion polonaise

• Le terroriste tatar Roustem Oumerov nouveau ministre ukrainien de la Défense

• Volodimir Zelensky s’affiche aux côtés du « führer blanc »

• Arrestation d’Ihor Kolomoïsky

• L’Ukraine abandonne la plupart des cas d’exemption du service militaire

• Le service de santé des armées ukrainiennes délabré

• Selon le Royaume-Uni, les pertes ukrainiennes sont « insoutenables »

• Les conditions de la Russie

• Vladimir Poutine stigmatise le rôle du président Zelensky dans la glorification du nazisme

• Vision russe de la « contre-offensive » ukrainienne

• Création d’une Armée de libération des Bachkirs

AFRIQUE

• Assignation à résidence d’un dirigeant d’Ennahda

• L’Irena organise le premier Sommet africain sur le climat

ASIE

• Tamir Pardo qualifie d’« apartheid » le régime instauré par Ben Gvir en Cisjordanie

• La normalisation saoudo-israélienne et les Palestiniens

• Heurts entre immigrés à Tel-Aviv

• Le roi Hussein avait prévenu Israël des plan syriens de la guerre du Kippour

• Des chrétiens libanais pris à partie parce qu’ils réclament la dépénalisation de l’homosexualité

• Bachar el-Assad abroge les tribunaux militaires de campagne

• Affrontements internes au sein des FDS

• Affrontements à Kirkouk

• Situation critique de la population yéménite

• Les Émirats arabes unis se préparent à légaliser les casinos

• Les négociations d’adhésion de la Türkiye à l’UE bloquées

• Un diplomate suédois de l’UE emprisonné en Iran

• L’Iran ne coopère plus avec l’AIEA

• Israël a tenté de saboter la production de missiles iraniens

• Bharat remplace l’Inde

• Réconciliation en Thaïlande sur le dos du vainqueur des élections

• Vers un rapprochement militaire Corée du Nord - Russie

• La Chine revendique des territoires indiens et russes

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• La Russie présente son programme de renforcement du multilatéralisme aux Nations unies

• Les procédures du Conseil de sécurité de l’Onu en question

• L’Anase produit de la Guerre froide ou organisation indépendante ?

• Un mini-sommet UE-UA en marge du G20

• L’Opep+ poursuit la baisse de sa production