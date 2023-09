Przemyslaw Czarnek, ministre polonais de l’Éducation, a annoncé que son pays demanderait au Canada d’extrader le SS Yaroslav Hunk qui a été applaudi par la Chambre des communes.

En applaudissant Yaroslav Hunk, le président Volodymyr Zelensky a rouvert la blessure du massacre de 120 000 Polonais par les nationalistes intégraux durant la Seconde Guerre mondiale.

Beata Szydło, ancienne Première ministre a twitté : « Les applaudissements de l’ancien SS Galicia au Parlement canadien s’inscrivent dans le cadre d’un problème plus vaste.

Les politiciens canadiens n’ont peut-être pas su qui ils applaudissaient. Mais le président ukrainien n’a-t-il pas deviné ce que faisait le « héros ukrainien » vieux de 98 ans pendant la Seconde Guerre mondiale ? Peut-être le président Zelensky n’a-t-il pas remarqué le problème, tout comme il n’a pas accordé beaucoup d’attention au culte rendu aux formations ukrainiennes de la Seconde Guerre mondiale, qui collaboraient avec l’Allemagne nazie, qui devient de plus en plus courant en Ukraine.

Ces derniers mois, les Ukrainiens se sont battus courageusement contre la Russie et il semble qu’ils aient de nouveaux héros. J’espère que l’identité ukrainienne ne s’appuiera pas sur la base de la tradition rouge et noire ».

Les nationalistes intégraux ukrainiens ont surtout massacré des juifs, ukrainiens et polonais. À la différence des autorités russes, les autorités polonaises évitent de mentionner la judéité du président Zelensky