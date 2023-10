El ministro de Educación de Polonia, Przemyslaw Czarnek, anunció que su país solicitará a Canadá la extradición de Yaroslav Hunk, el veterano de las SS homenajeado en el parlamento canadiense en presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y del primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Los aplausos de Zelenski a Yaroslav Hunk, quien fue miembro de las Waffen SS, revivieron en la memoria colectiva polaca el recuerdo de los 120 000 polacos masacrados por los nacionalistas integristas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial.

La ex jefa de gobierno polaca, Beata Szydlo, escribió en su cuenta de X (ex Twitter):

«Los aplausos al ex SS [de la División “Galizien”] en el parlamento canadiense son parte de un problema más grande.

Los políticos canadienses (…) quizás no sabían a quién estaban aplaudiendo. Pero, ¿el presidente ucraniano no adivinó lo que hacía el “héroe ucraniano”, de 98 años, durante la Segunda Guerra Mundial? Quizás Zelenski no se dio cuenta del problema, de la misma manera que no ha puesto mucha atención al culto que se rinde a las formaciones ucranianas de la Segunda Guerra Mundial, que colaboraban con la Alemania nazi, y que se hace cada vez más corriente en Ucrania.

En estos últimos meses, los ucranianos han luchado valientemente contra Rusia y parece que tienen nuevos héroes. Espero que la identidad ucraniana no se apoye en la tradición rojinegra.»

Los nacionalistas integristas ucranianos perpetraron numerosas masacres, principalmente contra judíos, ucranianos y polacos. Las autoridades rusas denuncian al presidente Zelenski como un judío que apoya a asesinos de judíos pero las autoridades polacas prefieren no mencionar las raíces judías del presidente ucraniano.