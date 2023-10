De Poolse minister van Onderwijs Przemyslaw Czarnek kondigde aan dat zijn land Canada zou vragen om de uitlevering van SS-strijder Jaroslav Hunka, die werd toegejuicht door het [Canadese] Lagerhuis.

Door voor Jaroslav Hunka te applaudisseren, heropende president Volodymyr Zelensky de wond van de massamoord op 120 000 Polen door integrale nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Voormalig premier Beata Szydło twitterde:

"Het applaus voor de voormalige SS Galicia in het Canadese parlement maakt deel uit van een groter probleem.

Canadese politici wisten misschien niet voor wie ze applaudisseerden. Maar vermoedde de Oekraïense president niet wat de 98-jarige "Oekraïense held" tijdens de Tweede Wereldoorlog had gedaan? Misschien merkte president Zelensky het probleem niet op, net zoals hij niet veel aandacht besteedde aan de verering van Oekraïense formaties uit de Tweede Wereldoorlog die collaboreerden met nazi-Duitsland, verering die nu steeds gebruikelijker wordt in Oekraïne.

De afgelopen maanden hebben de Oekraïners dapper gevochten tegen Rusland en het lijkt erop dat ze nieuwe helden hebben. Ik hoop dat de Oekraïense identiteit niet berust op de rood-zwarte traditie."

De Oekraïense integrale nationalisten hebben vooral Oekraïense en Poolse Joden afgeslacht. In tegenstelling tot de Russische autoriteiten vermijden de Poolse autoriteiten te vermelden dat president Zelensky Joods is.