Au sommaire, cette semaine :

ÉDITORIAL

• Sabordage des Républicains à la Chambre des représentants

AMÉRIQUES

• Justin Trudeau présente des « excuses »

• Le Canada ne respecte pas ses propres mesures coercitives unilatérales contre la Russie

• La candidature du philosophe noir Cornel West

• Crise du recrutement de l’armée de Terre US

• Washington dénonce la « propagande » chinoise

• Le général Mark Milley cède sa place au général Charles Q. Brown Jr

• La surveillance de masse des États-uniens en question

• Le diocèse catholique du Maryland en faillite

• Donald Trump interdit de commenter la partialité de ses juges

• L’administration Biden reprend la construction du mur à la frontière mexicaine

EUROPE

• Synode sur l’avenir de l’Église catholique

• Le Royaume-Uni au secours de l’Ukraine

• La lutte contre la pornocriminalité en France, infiltrée par l’ordre moral

• Robert Fico, opposé au régime Zelensky, gagne les législatives slovaques

• Mateusz Morawiecki met en garde l’Ukraine contre un accord avec l’Allemagne

• La Hongrie et la Slovaquie s’opposent à l’ouverture des négociations d’adhésion de l’Ukraine à l’UE

• Le Parlement européen favorable à l’adhésion de la Moldavie

• Nominations à Bruxelles

• Le Parlement européen souhaite renforcer et protéger l’indépendance de la presse

• Tension en Serbie et au Kosovo

• La République d’Artsakh n’est plus

• L’Arménie rompt avec la Russie

• Antony Blinken sonne en Ukraine la fin de la guerre contre la Russie

• Binance se retire de Russie

• La BERD projette une croissance de l’économie russe de +1,5 % en 2023

• Andreï Trochev prend le commandement d’anciens du Groupe Wagner

• Le fils de Ramzan Kadyrov passe un prisonnier à tabac

• La Russie simule une guerre nucléaire

AFRIQUE

• Élection présidentielle en Égypte

• Khalifa Haftar au Kremlin

• L’Algérie substitue l’enseignement de l’anglais à celui du français

ASIE

• La Russie exerce moins de pression contre l’occupation US de la Syrie

• Aucune conséquence pénale des tortures d’Abou Ghraib

• Bientôt l’Iran et l’Iraq seront reliés

• Incident saoudo-iranien

• Sultan Al-Jaber préside l’ADIPEC 2023

• De faux signaux GPS pour les vols commerciaux et les drones militaires

• L’Iran lance Noor-3 dans l’espace

• L’Iran proteste contre les menaces de Benjamin Netanyahu

• Le Canada, la Suède, l’Ukraine et le Royaume-Uni considèrent que l’Iran est seul responsable de la destruction du vol PS752

• Bharat expulse des diplomates canadiens

• Un pro-chinois élu à la présidence des Maldives

• L’indépendance chinoise en matière de micro-processeurs

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• La Russie met en cause la politique migratoire de l’UE au Conseil de sécurité

• Une force de paix du Kenya à Haïti

• Critiques du budget des Nations unies

• La colonisation par la France de la Polynésie

• La colonisation britannique des Malouines

• L’Ukraine a demandé au G7 des missiles pour frapper l’Iran et la Syrie