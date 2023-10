O antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos seus fieis e aos doadores para trabalharem na destituição do Primeiro-Ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Segundo os seus próximos, trata-se de sancionar a sua passividade face às revelações dos Serviços de Inteligência egípcios quanto à iminência do ataque do Hamas. Pelo contrário, segundo os seus adversários, ele seria movido por um desejo de vingança depois de ter sido abandonado por Netanyahu durante as eleições nos EUA em 2020.

Além disso, Donald Trump encorajou os seus próximos a fazer pressão sobre Israel para incitar ao uso da razão e à moderação.

Benjamin Netanyahu e o seu Ministro da Defesa, o General Yoav Gallant, anunciaram preparar-se para «esmagar» os «animais» do Hamas. Eles pediram a 1,1 milhões de Palestinianos para fugirem da Cidade de Gaza para lado nenhum.

Donald Trump era considerado como um amigo pessoal de Benjamin Netanyahu e o Presidente norte-americano mais favorável a Israel. Com os Acordos de Abraham, ele havia tentado substituir o conflito israelo-palestiniano pelos negócios, seguindo o modelo da maneira como o Presidente Andrew Jackson pusera fim ao genocídio de Índios.