Resumen del número 71:

EDITORIAL

• 0188 Guerra secreta de Francia contra Rusia

AMÉRICAS

• 0189 Estados Unidos extiende su territorio en 1 millón de kilómetros cuadrados

• 0190 El presidente Biden afirma que Netanyahu no se opondría a la creación de un Estado palestino

• 0191 El Departamento de Estado estima que no habrá una paz duradera sin un Estado palestino

• 0192 Washington sigue oponiéndose al alto al fuego en Gaza

• 0193 Difunden imágenes de decapitaciones del 7 de octubre

• 0194 Los aliados de Estados Unidos tendrán que asumir solos la tarea de mantener el suministro de armas a Ucrania

• 0195 Más de la mitad de los estadounidenses piensan que el presidente Biden es una marioneta del ex presidente Obama

• 0196 Electores reciben un falso mensaje de Biden contra sí mismo

• 0197 La Cámara de Representantes de Estados Unidos no logra obtener los archivos de la legislatura anterior sobre el “intento de golpe” atribuido a Donald Trump

• 0198 La Heritage Fondation publica su investigación anual sobre el estado de las fuerzas armadas estadounidenses

• 0199 El costo directo de la inmigración para Estados Unidos

• 0200 Donald Trump retoma el tema de los atentados del 11 de septiembre de 2001

• 0201 México y Chile frente a la masacre contra la población de Gaza

• 0202 Arresto de presuntos militares golpistas e inicio de la campaña electoral en Venezuela

EUROPA

• 0203 Francia crea una “coalición de artillería” para armar a Kiev

• 0204 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a Francia

• 0205 Bélgica se une a la operación estadounidense Prosperity Guardian en el Mar Rojo

• 0206 Reaparición de las dinastías políticas en Bélgica

• 0207 El primer ministro español apoya las manifestaciones en favor de los palestinos

• 0208 En Italia, el saludo fascista es delito… sólo bajo ciertas condiciones

• 0209 Los migrantes deseosos de entrar en Italia podrían tener que esperar… en Albania

• 0210 Advertencia del primer ministro de Eslovaquia contra la incorporación de Ucrania a la OTAN

• 0211 El jefe de la diplomacia europea reconoce que Israel apoyó al Hamas

• 0212 El Parlamento Europeo se pronuncia contra un país miembro de la UE

• 0213 Estados Unidos está armando un ejército en Kosovo

• 0214 El ejército ucraniano droga a sus soldados con ibogaína

• 0215 El presidente ucraniano instituye en su país la doble nacionalidad

• 0216 La CIA espera que la población de Baskortostán ayude a Ucrania

ÁFRICA

• 0217 Una delegación de la Hermandad Musulmana solicita visitar Gaza

• 0218 Elección presidencial sesgada en Senegal

• 0219 Evacúan al nuevo presidente de Liberia durante la ceremonia de investidura

• 0220 Sudáfrica podría bloquear el Cabo de Buena Esperanza

ASIA

• 0221 Israel rechaza la propuesta de Arabia Saudita

• 0222 Dos generales israelíes evitaron un ataque de Israel contra el Hezbollah el 11 de octubre

• 0223 Nuevos enfrentamientos en el gabinete de guerra israelí

• 0224 Netanyahu confirma que no quiere un Estado palestino

• 0225 Israel destruyó la universidad Al-Isra’

• 0226 Continúa el juicio contra el primer ministro de Israel

• 0227 Israel podría dejar en manos de otros el manejo de los impuestos destinados a la Autoridad palestina

• 0228 El ministro de Seguridad de Israel ordena disparar sin previo aviso

• 0229 El jefe del gobierno israelí admite que Israel está atacando Irán

• 0230 ¿Responderá el Eje de la Resistencia a los asesinatos selectivos de Israel?

• 0231 ¿Cuántos periodistas han muerto ya en Palestina?

• 0232 Publicación de un folleto del Hamas

• 0233 Hostilidad de las Fuerzas Libanesas de Samir Geagea contra los refugiados sirios

• 0234 Presiones occidentales sobre Líbano

• 0235 Nominaciones en Siria

• 0236 Inquietud de Jordania sobre el “día después” en Gaza

• 0237 Israel asesina en Damasco a un alto responsable de los Guardianes de la Revolución

• de la inteligencia de la fuerza Al-Qods de los Guardianes de la Revolución.

• 0238 Nuevos ataques contra la “coalición internacional” occidental en Irak

• 0239 El primer ministro de Irak reclama la retirada de la “coalición internacional” occidental

• 0240 Arabia Saudita podría renunciar a su membresía en el grupo BRICS

• 0241 Arabia Saudita estima que su futuro económico está garantizado

• 0242 Ansar Allah hace un balance de los bombardeos anglo-estadounidenses

• 0243 El movimiento yemenita Ansar Allah precisa sus objetivos

• 0244 Comunicado de Prosperity Guardian

• 0245 Emiratos Árabes Unidos soborna personalidades en la isla de Socotora

• 0246 Qatar confirma la entrega de material médico a Gaza

• 0247 Turquía podría iniciar una ofensiva contra el PKK en la Siria ocupada

• 0248 El presidente de Irán viaja a Turquía

• 0249 Presencia militar de la India en el Mar de Omán

• 0250 Apoyo de Pakistán a Irán

• 0251 Abandono de los cargos contra el ganador de las legislativas tailandesas

• 0252 El primer ministro de Camboya advierte sobre una eventual “revolución de color”

• 0253 Escepticismo de Corea del Sur ante nueva arma de Corea del Norte

• 0254 El presidente ruso viajará a Corea del Norte

• 0255 Inquietud de China ante la “guerra cognitiva” de Estados Unidos

• 0256 Los taiwaneses no confían en Estados Unidos

• 0257 El Partido Liberal Democrático de Japón disuelve 3 de sus facciones

OCEANÍA

• 0258 Australia y la Autoridad palestina

• ante la continuación de la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania.

MOVIMIENTOS INTERNACIONALES

• 0259 La clasificación occidental de las potencias militares

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 0260 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia los ataques contra los árabes en Cisjordania

• 0261 Numerosas delegaciones se presentan en el Consejo de Seguridad de la ONU para exigir que se aplique la “solución de los dos Estados”

• 0262 La OTAN organiza la mayor maniobra militar desde el fin de la guerra fría

• 0263 Aprobación turca a la adhesión de Suecia a la OTAN

• 0264 Apoyo de Rusia a los No Alineados