De oude wereld is al dood, terwijl een nieuwe wereld vorm krijgt. Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat.

Dit buitengewone hulpmiddel is alleen beschikbaar via een abonnement:

Inhoud van deze week :

EDITORIAAL

• 0188 De geheime oorlog van Frankrijk tegen Rusland

AMERIKA’S

• 0189 De Verenigde Staten breiden uit met 1 miljoen km2

• 0190 Volgens Joe Biden zou Benjamin Netanyahu zich niet verzetten tegen de oprichting van een Palestijnse staat

• 0191 Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken zal er geen duurzame vrede zijn zonder een Palestijnse staat

• 0192 Washington is tegen een staakt-het-vuren in Gaza.

• 0193 Beelden van onthoofdingen op 7 oktober

• 0194 De bondgenoten van de Verenigde Staten zullen Oekraïne voor hen moeten bewapenen

• 0195 53% van de Amerikanen denkt dat Joe Biden slechts een marionet is van Barack Obama

• 0196 Een nepbericht van Joe Biden, tegen hem

• 0197 Het Huis van Afgevaardigden kan de archieven van zijn voorgangers over de pseudo-’staatsgreep’ van 6 januari niet vinden

• 0198 De Heritage Foundation beoordeelt het Amerikaanse leger

• 0199 De directe kosten van immigratie voor de VS

• 0200 Donald Trump heropent 9/11 dossier

• 0201 Mexico en Chili reageren op de massamoord op Gazanen

• 0202 Venezolaanse verkiezingscampagne begint

EUROPA

• 0203 Frankrijk richt een coalitie op voor Oekraïense artillerie

• 0204 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt Frankrijk

• 0205 België sluit zich aan bij Amerikaanse Rode Zee-coalitie

• 0206 Heropleving van politieke dynastieën in België

• 0207 Pedro Sánchez steunt pro-Palestijnse demonstraties

• 0208 In Italië is een fascistische groet alleen strafbaar onder bepaalde voorwaarden.

• 0209 Migranten naar Italië kunnen wachten... in Albanië

• 0210 Robert Fico waarschuwt tegen toetreding van Oekraïne tot de NAVO

• 0211 Josep Borrell hekelt steun van Israël aan Hamas

• 0212 Het Europees Parlement tegen één lidstaat, Hongarije

• 0213 De Verenigde Staten bewapenen een Kosovaars leger

• 0214 Het Oekraïense leger drogeert zijn soldaten met ibogaïne

• 0215 Volodymyr Zelensky stelt dubbele nationaliteit in

• 0216 De CIA doet een beroep op de Basjkirs in Oekraïne

AFRIKA

• 0217 Delegatie van Moslimbroederschap in Gaza

• 0218 Presidentsverkiezingen al fout in Senegal

• 0219 Joseph Boakai zakt in elkaar tijdens inaugurele rede

• 0220 Zuid-Afrika kan doorgang door Kaap de Goede Hoop blokkeren

AZIË

• 0221 Israël verwerpt Saudisch voorstel

• 0222 Gaby Eskenazi en Benny Gantz voorkomen aanval op Hezbollah

• 0223 Nieuwe botsingen in het oorlogskabinet

• 0224 Benjamin Netanyahu wil geen Palestijnse staat

• 0225 Vernietiging Al-Isra’ universiteit

• 0226 Benjamin Netanyahu’s proces gaat door

• 0227 Israël zou het beheer van de belastingen van de Palestijnse Autoriteit aan anderen kunnen overdragen

• 0228 Itamar Ben Gvir geeft bevel om te vuren zonder waarschuwing

• 0229 Benjamin Netanyahu beweert Iran aan te vallen

• 0230 Zal de As van Verzet reageren op Israëlische gerichte moordaanslagen?

• 0231 Het dodental onder journalisten in Palestina

• 0232 Een dubbelzinnige brochure van Hamas

• 0233 De Libanese strijdkrachten tegen Syrische vluchtelingen

• 0234 Westerse druk op Libanon

• 0235 Benoemingen in Syrië

• 0236 Jordanië bezorgd over de "Day after" in Gaza

• 0237 Israël vermoordt Youssef Omid Zadeh in Damascus

• 0238 Nieuwe aanvallen op de Internationale Coalitie in Irak

• 0239 Mohamed Chia al-Soudani roept op tot vertrek uit de Internationale Coalitie

• 0240 Saudi-Arabië treedt mogelijk niet toe tot BRICS

• 0241 Economische toekomst Saoedi-Arabië verzekerd

• 0242 Ansar Allah maakt balans op van Angelsaksische bombardementen

• 0243 Ansar Allah specificeert zijn doelwitten

• 0244 "Beschermer van welvaart" geeft uitleg

• 0245 VAE koopt persoonlijkheden Socotra-eiland om

• 0246 Qatar bevestigt levering medische voorraden aan Gaza

• 0247 Turkije lanceert mogelijk aanval op PKK in bezet Syrië

• 0248 Ibrahim Raissi in Ankara

• 0249 Het Indiase leger in de Arabische Zee

• 0250 Pakistan steunt Iran

• 0251 Aanklacht tegen Pita Limjaroenrat ingetrokken

• 0252 Hun Manet waarschuwt voor "kleurenrevolutie

• 0253 Zuid-Korea sceptisch over hypersonische raket van het Noorden

• 0254 Vladimir Poetin brengt binnenkort bezoek aan Noord-Korea

• 0255 China maakt zich zorgen over cognitieve oorlog VS

• 0256 Taiwanezen hebben geen vertrouwen in de VS

• 0257 De Japanse Liberale Democratische Partij ontbindt drie van haar fracties

OCEANIË

• 0258 Australië en de Palestijnse Autoriteit

INTERNATIONALE BEWEGINGEN

• 0259 Westerse ranglijst van militaire machten

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 0260 De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten veroordeelt aanvallen op Arabieren op de Westelijke Jordaanoever

• 0261 Talrijke delegaties gaan naar de Veiligheidsraad om op te roepen tot een tweestatenoplossing

• 0262 De NAVO organiseert de grootste militaire manoeuvres sinds het einde van de Koude Oorlog

• 0263 Een van de twee obstakels voor Zweeds lidmaatschap van de NAVO is weggenomen

• 0264 Rusland steunt de beweging van niet-gebonden landen