Pour comprendre ce qui se passe à l’international, vous avez besoin de sources variées. Vous ne pouvez pas vous contenter des trois grandes agences de presse conformistes AFP, AP et Reuters. Vous devez entendre des sons différents. Confronter des arguments contradictoires.

Cette diversité est d’autant plus indispensable que l’on nous présente le massacre de Gaza de manière univoque ; que l’on ne perçoit pas la division du Hamas entre Frères musulmans et partisans de la Résistance palestinienne ni celle d’Israël entre nationalistes et partisans du suprémacisme juif. Au moment où l’Iran entre en guerre, on nous masque les réactions de la majorité du monde.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Au sommaire du numéro 71 :

ÉDITORIAL

• 0188 La guerre secrète de la France contre la Russie

AMÉRIQUES

• 0189 Les États-Unis s’agrandissent d’1 million de km2

• 0190 Selon Joe Biden, Benjamin Netanyahu ne s’opposerait pas à la création d’un État palestinien

• 0191 Pour le département d’État, il n’y aura pas de paix durable sans État palestinien

• 0192 Washington s’oppose à un cessez-le-feu à Gaza

• 0193 Des images de décapitation, le 7 octobre

• 0194 Les Alliés des États-Unis devront armer l’Ukraine à leur place

• 0195 53 % des États-uniens envisagent que Joe Biden ne soit qu’une marionnette de Barack Obama

• 0196 Un faux message de Joe Biden contre lui

• 0197 La Chambre des représentants ne parvient pas à trouver les archives de ses prédécesseurs sur le pseudo-« coup d’État » du 6 janvier

• 0198 La Fondation Heritage note l’armée des États-Unis

• 0199 Le coût direct de l’immigration aux USA

• 0200 Donald Trump rouvre le dossier des attentats du 11 septembre 2001

• 0201 Le Mexique et le Chili face au massacre des Gazaouis

• 0202 Début de la campagne électorale vénézuélienne

EUROPE

• 0203 La France met en place une coalition pour l’artillerie ukrainienne

• 0204 La Cour européenne des Droits de l’homme condamne la France

• 0205 La Belgique rejoint la coalition US en mer Rouge

• 0206 Renaissance des dynasties politiques en Belgique

• 0207 Pedro Sánchez soutien les manifestations pro-palestiniennes

• 0208 En Italie, le salut fasciste n’est un délit que sous conditions

• 0209 Les migrants vers l’Italie pourraient attendre… en Albanie

• 0210 Robert Fico met en garde contre l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan

• 0211 Josep Borrell dénonce le soutien d’Israël au Hamas

• 0212 Le Parlement européen contre un État-membre, la Hongrie

• 0213 Les États-Unis arment une armée kosovare

• 0214 L’armée ukrainienne drogue ses soldats à l’ibogaïne

• 0215 Volodymyr Zelensky institue la double nationalité

• 0216 Le CIA en appelle aux Bachkirs en Ukraine

AFRIQUE

• 0217 Une délégation des Frères musulmans à Gaza

• 0218 Élection présidentielle déjà faussée au Sénégal

• 0219 Joseph Boakai, victime d’un malaise durant son discours d’investiture

• 0220 L’Afrique du Sud pourrait bloquer le passage du Cap de Bonne-Espérance

ASIE

• 0221 Israël rejette la proposition saoudienne

• 0222 Gaby Eskenazi et Benny Gantz ont évité une attaque contre le Hezbollah

• 0223 Nouveaux affrontements au cabinet de guerre

• 0224 Benjamin Netanyahu ne veut pas d’un État palestinien

• 0225 Destruction de l’université d’Al-Isra’

• 0226 Le procès de Benjamin Netanyahu se poursuit

• 0227 Israël pourrait transférer à d’autres la gestion des impôts de l’Autorité palestinienne

• 0228 Itamar Ben Gvir donne ordre de tirer sans sommation

• 0229 Benjamin Netanyahu revendique attaquer l’Iran

• 0230 L’Axe de la Résistance répondra-t-il aux assassinats ciblés israéliens ?

• 0231 Le bilan de la mort des journalistes en Palestine

• 0232 Une brochure ambigüe du Hamas

• 0233 Les Forces libanaises contre les réfugiés syriens

• 0234 Les pressions occidentales sur le Liban

• 0235 Nominations en Syrie

• 0236 La Jordanie s’inquiète de « Jour d’après » à Gaza

• 0237 Israël assassine Youssef Omid Zadeh à Damas

• 0238 Nouvelles attaques contre la Coalition internationale en Iraq

• 0239 Mohamed Chia al-Soudani appelle au départ de la Coalition internationale

• 0240 L’Arabie saoudite pourrait ne pas adhérer aux BRICS

• 0241 L’avenir économique de l’Arabie saoudite est assuré

• 0242 Ansar Allah fait le bilan des bombardements anglo-saxons

• 0243 Ansar Allah précise ses cibles

• 0244 « Gardien de la prospérité » communique

• 0245 Les EAU achètent les personnalités de l’île Socotra

• 0246 Le Qatar confirme la livraison de matériel médical à Gaza

• 0247 La Türkiye pourrait lancer une attaque contre le PKK en Syrie occupée

• 0248 Ibrahim Raïssi à Ankara

• 0249 L’armée indienne en mer d’Oman

• 0250 Le Pakistan soutient l’Iran

• 0251 Les charges contre Pita Limjaroenrat sont abandonnées

• 0252 Hun Manet met en garde contre une « révolution de couleur »

• 0253 La Corée du sud sceptique sur le missile hypersonique du Nord

• 0254 Vladimir Poutine se rendra bientôt en Corée du Nord

• 0255 La Chine s’inquiète de la guerre cognitive états-unienne

• 0256 Les Taïwanais n’ont pas confiance dans les USA

• 0257 Le Parti libéral-démocrate japonais dissout trois de ses factions

OCÉANIE

• 0258 L’Australie et l’Autorité palestinienne

MOUVEMENTS INTERNATIONAUX

• 0259 Le classement occidental des puissances militaires

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0260 Le haut-commissaire aux Droits de l’homme dénonce les attaques contre des arabes en Cisjordanie

• 0261 De nombreuses délégations se rendent au Conseil de Sécurité pour demander la solution à deux États

• 0262 L’Otan organise les plus grandes manœuvres militaires depuis la fin de la Guerre froide

• 0263 Un des deux obstacles à l’adhésion de la Suède à l’Otan a été levé

• 0264 La Russie soutient les Non-Alignés