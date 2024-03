En los últimos meses hemos creado una red internacional de informantes para editar y mejorar un boletín semanal dedicado al fin de la hegemonía occidental y la transición a un mundo multipolar.

Solo se puede acceder a esta herramienta excepcional mediante suscripción:

– suscripción anual: 150 euros

– suscripción mensual: 15 euros

Resumen del número 78:

EDITORIAL

• 0662 Israel prepara ataque contra Líbano

AMERICAS

• 0663 La vicepresidente de Estados Unidos establece una diferencia entre el gobierno de Israel y el pueblo de ese país

• 0664 El presidente de Estados Unidos se dirige al primer ministro israelí como cristiano

• 0665 En caso de ataque contra Rafah, Estados Unidos tendría que parar sus envíos de armas a Israel

• 0666 La “línea roja” de Joe Biden

• 0667 El mensaje de Joe Biden a los musulmanes

• 0668 El Pentágono aprobó más de 100 contratos de entregas de armas a Israel

• 0669 El Pentágono desmiente haberse comunicado con extraterrestres

• 0670 Dimite el primer ministro de Haití

EUROPA

• 0671 El papa Francisco invita Kiev a negociar la paz

• 0672 La clase dirigente británica y la definición del extremismo

• 0673 En Reino Unido, Nigel Farage cuestiona la elección de George Galloway

• 0674 El ministro de Exteriores de Francia prepara una coalición de tropas extranjeras para Ucrania

• 0675 Sobrino del ex gobernador del Banco del Líbano inculpado en París

• 0676 Los diputados franceses ratifican el tratado de defensa entre Francia y Ucrania

• 0677 Manifestación en Madrid contra la amnistía concedida a los separatistas catalanes

• 0678 Avance de la extrema derecha en Portugal

• 0679 Ex jefe de los carabineros acusa a la OTAN de estar implicada en el asesinato del primer ministro italiano Aldo Moro

• 0680 Judíos y musulmanes de Ámsterdam rechazan visita del presidente de Israel

• 0681 Varias ONGs inician acciones judiciales contra el gobierno de Dinamarca por complicidad en un genocidio

• 0682 Los alemanes no quieren que su país se implique más en Ucrania e Israel

• 0683 Finlandia confiscará los vehículos inmatriculados en Rusia

• 0684 El nuevo presidente de Chequia se concentra en la búsqueda de municiones para Ucrania

• 0685 ¿Se opondrá el Consejo de la Unión Europea a un ataque israelí contra Rafah?

• 0686 La Unión Europea abre las negociaciones para la adhesión de Bosnia-Herzegovina

• 0687 El comisionado general de la UNRWA explica lo que está en juego con esa agencia de la ONU

• 0688 La justicia suiza se vuelve contra Rifaat al-Asaad

• 0689 Suiza confisca 8 000 millones de dólares de fondos rusos congelados

• 0690 Personalidades de los países bálticos no podrán entrar en Rusia

ÁFRICA

• 0691 Estancamiento político en Libia

• 0692 Líder político solicita que se anule la próxima elección presidencial senegalesa

• 0693 Laurent Gbagbo será candidato a la elección presidencial de Costa de Marfil en 2025

ASIA

• 0694 El primer ministro de Israel insiste en la “erradicación” del Hamas

• 0695 Ex director de la seguridad interna israelí denuncia el “desastroso” gobierno de Netanyahu

• 0696 Más de 700 personalidades israelíes del ámbito universitario denuncian la catástrofe humanitaria en Gaza

• 0697 Los relatores de la ONU solicitan que se les permita investigar en Israel

• 0698 Sanción del ejército de Israel contra el general que arrasó la universidad de Israa

• 0699 El líder de la oposición israelí estima que los judíos ultraortodoxos deben cumplir servicio militar

• 0700 El jefe del estado mayor de Israel también estima que los judíos ultraortodoxos deben hacer el servicio militar

• 0701 El gran rabino Yitzhak Yosef advierte que los judíos ultraortodoxos abandonarán Israel si son obligados a enrolarse en el ejército

• 0702 Siguen las manifestaciones de israelíes judíos contra Benyamin Netanyahu

• 0703 El ministro de Defensa de Israel es feminista… a su manera

• 0704 El rabino Eliyahu Mali llama a masacrar a todos los habitantes de Gaza

• 0705 Vocero del ejército de Israel dice que se tiene en cuenta la crisis humanitaria en Gaza

• 0706 La UNRWA denuncia que el ejército de Israel torturó a palestinos para obligarlos declarar contra ella

• 0707 El Hamas llama los palestinos a reunirse en la mezquita Al-Aqsa

• 0708 El Hamas prohíbe a la población de Gaza toda forma de cooperación con Israel, incluyendo la distribución de ayuda humanitaria

• 0709 ¿Secuestró el Hamas a palestinos?

• 0710 Zarpa de Chipre el primer barco con ayuda humanitaria para Gaza

• 0711 Jordania advierte sobre las consecuencias de la prohibición de acceso a la mezquita Al-Aqsa

• 0712 El líder del Hezbollah libanés recibe una delegación del Hamas

• 0713 Nuevo video del movimiento yemenita Ansar Allah

• 0714 China, Rusia e Irán compiten con la operación occidental “Prosperity Guardian”

• 0715 Negociaciones secretas entre Estados Unidos e Irán

• 0716 Turquía dice haber arrestado más espías israelíes

• 0717 La marina de guerra india interviene en el Mar Rojo

• 0718 El primer ministro de la India desarrolla una región reclamada por China

• 0719 Peligro para los inmigrantes indios en Israel

• 0720 La sucesión del Dalai Lama y la realpolitik

• 0721 Un misionero surcoreano arrestado por espionaje en Rusia

• 0722 China se pronuncia por el reconocimiento de Palestina en la ONU

• 0723 China desarrolla sus misiles balísticos intercontinentales móviles

• 0724 China propone un tratado sobre el no uso del arma nuclear

• 0725 El partido gobernante de Japón sigue empantanado en el escándalo de los fondos de la Secta Moon

OCEANÍA

• 0726 Australia exhorta Israel a cambia de rumbo

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

• 0727 Comprueban mutación del mercado mundial del armamento

• 0728 “No seremos cómplices de las graves violaciones israelíes del derecho internacional”

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES

• 0729 El secretario general de la ONU lanza un llamado a respetar la resolución 1701

• 0730 Audiencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre presuntos actos de violencia sexual durante la operación “Diluvio de Al-Aqsa”

• 0731 ONU advierte sobre las consecuencias de una invasión israelí contra Rafah

• 0732 El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos estima que la colonización israelí impedirá la creación de un Estado palestino viable

• 0733 Comprueba la ONU que Israel asesinó intencionalmente al periodista Issam Abdallah

• 0734 Reino Unido controlará la investigación de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de guerra en Gaza