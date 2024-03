Per capire quanto accade a livello internazionale è necessario attingere a fonti diverse. Non ci si può accontentare delle tre grandi agenzie di stampa allineate, AFP, AP e Reuters. Si devono ascoltare voci differenti, confrontare argomentazioni contraddittorie.

L’esigenza di pluralità di fonti è diventata ancora più indispensabile allorché il massacro di Gaza ci viene presentato in modo uniforme, senza fare emergere la divisione di Hamas tra Fratelli Mussulmani e partigiani della Resistenza palestinese, nonché quella di Israele tra nazionalisti e partigiani del suprematismo ebraico. Nel momento in cui l’Iran entra in guerra ci vengono nascoste le reazioni della maggior parte del mondo.

Per aiutarvi pubblichiamo un notiziario settimanale, Voltaire, attualità internazionale, che riassume i fatti e gli argomenti degli uni e degli altri. Abbiamo iniziato nell’estate 2022 e progressivamente abbiamo costituito una squadra di specialisti che ci permette avere uno sguardo sul mondo intero. Questo notiziario, benché ancora imperfetto, già ora non ha equivalenti.

Questa preziosa fonte d’informazione è accessibile solo su abbonamento:

• Annuale, 150 euro

• Mensile, 15 euro.

Abbondandovi non solo sarete informati in profondità, ma sosterrete il nostro impegno.

Nel sommario del numero 78:

EDITORIALE

• 0662 Israele si prepara ad attaccare il Libano

AMERICHE

• 0663 Kamala Harris distingue tra governo israeliano e popolazione israeliana

• 0664 Joe Biden tratta Benjamin Netanyahu da cristiano

• 0665 Se Rafah venisse attaccata gli Stati Uniti potrebbero sospendere la fornitura di armi a Israele

• 0666 La “linea rossa” di Joe Biden

• 0667 Il messaggio di Joe Biden ai mussulmani

• 0668 Il Pentagono ha approvato oltre 100 contratti di fornitura di armi a Israele

• 0669 Il Pentagono smentisce contatti con extraterrestri

• 0670 Dimissioni di Ariel Henry

EUROPA

• 0671 Francesco invita l’Ucraina a negoziare la pace

• 0672 La classe dirigente britannica e la definizione di estremismo

• 0673 Nigel Farage contesta l’elezione di George Galloway

• 0674 Stéphane Séjourné prepara una coalizione di truppe straniere in Ucraina

• 0675 Imputazione di Emile Salamé a Parigi

• 0676 L’Assemblea nazionale ratifica il Trattato di Difesa tra Francia e Ucraina

• 0677 Manifestazione contro l’amnistia per i separatisti catalani

• 0678 Successo dei populisti in Portogallo

• 0679 Roberto Jucci accusa la Nato di essere implicata nell’assassinio di Aldo Moro

• 0680 Isaac Herzog contestato dagli ebrei e dai mussulmani di Amsterdam

• 0681 La Danimarca perseguita da ONG per complicità in genocidio

• 0682 I tedeschi non vogliono una maggiore implicazione nei conflitti di Ucraina e Israele

• 0683 La Finlandia sequestrerà i veicoli immatricolati in Russia

• 0684 Petr Pavel ha raccolto munizioni per l’Ucraina

• 0685 Il Consiglio dell’Unione europea si opporrà a un attacco a Rafah?

• 0686 L’Unione europea apre i negoziati di adesione della Bosnia-Erzegovina

• 0687 Philippe Lazzarini spiega la posta in gioco con l’UNRWA

• 0688 La giustizia svizzera persegue Rifaat al-Assad

• 0689 La Svizzera sequestra otto miliardi di dollari di fondi russi congelati

• 0690 La Russia vieta l’ingresso a personalità dei Paesi baltici

AFRICA

• 0691 Stallo politico in Libia

• 0692 Karim Wade chiede l’annullamento delle elezioni presidenziali in Senegal

• 0693 Laurent Gbagbo si candiderà alle elezioni presidenziali ivoriane del 2025

ASIA

• 0694 Benjamin Netanyahu vuole eradicare Hamas

• 0695 Nadav Argaman denuncia il governo disastroso di Benjamin Netanyahu

• 0696 730 universitari israeliani denunciano la catastrofe umanitaria a Gaza

• 0697 I relatori delle Nazioni unite chiedono il potere di indagare in Israele

• 0698 Le FDI sanzionano il generale che ha distrutto l’università di Israa

• 0699 Yair Lapid favorevole alla coscrizione degli haredim

• 0700 Il generale Herzl Halevi favorevole alla coscrizione degli haredim

• 0701 Il gran rabbino Yitzhak Yosef avverte che, se costretti ad arruolarsi nell’esercito, gli haredim lasceranno Israele

• 0702 In Israele manifestazioni contro Benjamin Netanyahu

• 0703 Yoav Gallant è a suo modo femminista

• 0704 Il rabbino Eliyahu Mali esorta a massacrare gli abitanti di Gaza

• 0705 Israele si fa carico della crisi umanitaria a Gaza

• 0706 Secondo l’UNRWA, le FDI hanno torturato palestinesi per obbligarli a testimoniare contro di essa

• 0707 Hamas esorta a radunarsi alla moschea Al Aqsa

• 0708 Hamas vieta agli abitanti di Gaza di collaborare con Israele anche per la distribuzione degli aiuti umanitari

• 0709 Perché Hamas ha rapito dei palestinesi?

• 0710 Partita da Cipro la prima nave di aiuti umanitari per Gaza

• 0711 Ayman Safadi mette in guardia contro il divieto di culto alla moschea Al Aqsa

• 0712 Hassan Nasrallah riceve Hamas

• 0713 I video-clip di Ansar Allah

• 0714 La Cina, la Russia e l’Iran fanno concorrenza all’operazione Prosperity Guardian

• 0715 Negoziati segreti tra Stati Uniti e Iran

• 0716 Spie del Mossad arrestate in Turchia

• 0717 La Marina indiana interviene nel Mar Rosso

• 0718 Narendra Modi sviluppa una regione indiana contesa dalla Cina

• 0719 Gli emigrati indiani in Israele sono un pericolo

• 0720 La successione del Dalai lama e la realpolitik

• 0721 Un missionario sudcoreano arrestato per spionaggio in Russia

• 0722 La Cina prende posizione sul riconoscimento della Palestina all’Onu

• 0723 La Cina sviluppa nuovi missili intercontinentali mobili

• 0724 La Cina propone un trattato sul non-ricorso all’arma nucleare

• 0725 Il PLD impantanato nello scandalo della Setta Moon

OCEANIA

• 0726 Penny Wong esorta Israele a cambiare rotta

ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI

• 0727 Come cambia il mercato mondiale delle armi

• 0728 «Non saremo complici delle gravi violazioni del diritto internazionale da parte di Israele»

ORGANIZZAZIONI INTERGOVERNATIVE

• 0729 António Guterres richiama al rispetto della risoluzione 1701

• 0730 Il Consiglio di sicurezza ascolta Pramila Patten sulle violenze sessuale nel corso dell’operazione Diluvio di Al-Aqsa

• 0731 L’Ufficio dei diritti umani dell’Onu mette in guardia contro un attacco a Rafah

• 0732 Secondo Volker Turk la colonizzazione impedirà di creare uno Stato palestinese vivibile

• 0733 L’Onu accerta che l’anno scorso Israele ha volontariamente assassinato Issam Abdallah

• 0734 Il Regno Unito vigilerà sull’inchiesta della CPI sui crimini di guerra a Gaza.