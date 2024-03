Cette diversité est d’autant plus indispensable que l’on nous présente le massacre de Gaza de manière univoque ; que l’on ne perçoit pas la division du Hamas entre Frères musulmans et partisans de la Résistance palestinienne ni celle d’Israël entre nationalistes et partisans du suprémacisme juif. Au moment où l’Iran entre en guerre, on nous masque les réactions de la majorité du monde.

Pour vous aider, nous publions un bulletin hebdomadaire, Voltaire, actualité internationale, qui résume les faits et les arguments des uns et des autres. Nous avons débuté à l’été 2022 et avons progressivement constitué une équipe de spécialistes couvrant le monde entier. Ce bulletin est encore imparfait, mais il est déjà sans équivalent.

Cette mine d'information n'est accessible que sur abonnement :

En vous abonnant ; non seulement vous vous informez en profondeur, mais aussi vous soutenez notre action.

Au sommaire du numéro 78 :

ÉDITORIAL

• 0662 Israël se prépare à attaquer le Liban

AMÉRIQUES

• 0663 Kamala Harris distingue le gouvernement et le peuple israélien

• 0664 Joe Biden aborde Benjamin Netanyahu en chrétien

• 0665 En cas d’attaque de Rafah, les États-Unis pourraient ne plus livrer d’armes à Israël

• 0666 La « ligne rouge » de Joe Biden

• 0667 Le Message de Joe Biden aux musulmans

• 0668 Le Pentagone a approuvé plus de 100 contrats de livraisons d’armes à Israël

• 0669 Le Pentagone dément avoir eu des communications avec des extraterrestres

• 0670 Démission d’Ariel Henry

EUROPE

• 0671 François invite l’Ukraine à négocier la paix

• 0672 La classe dirigeante britannique et la définition de l’extrémisme

• 0673 Nigel Farage conteste l’élection de George Galloway

• 0674 Stéphane Séjourné prépare une coalition de troupes étrangères en Ukraine

• 0675 Inculpation d’Émile Salamé à Paris

• 0676 L’Assemblée nationale ratifie le Traité de Défense franco-ukrainien

• 0677 Manifestation contre l’amnistie des séparatistes catalans

• 0678 Percée des populistes au Portugal

• 0679 Robert Jucci accuse l’Otan d’être impliquée dans l’assassinat d’Aldo Moro

• 0680 Isaac Herzog contesté par les juifs et les musulmans d’Amsterdam

• 0681 Des ONG poursuivent le Danemark pour complicité de génocide

• 0682 Les Allemands ne souhaitent pas s’impliquer davantage avec l’Ukraine et Israël

• 0683 La Finlande saisira les véhicules immatriculés en Russie

• 0684 Petr Pavel a réuni des munitions pour l’Ukraine

• 0685 Le Conseil de l’Union européenne s’opposera-t-il à une attaque de Rafah ?

• 0686 L’Union européenne ouvre les négociations d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine

• 0687 Philippe Lazzarini explique l’enjeu de l’UNRWA

• 0688 La Justice suisse poursuit Rifaat el-Asaad

• 0689 La Suisse saisit 8 milliards de dollars de fonds russes gelés

• 0690 La Russie interdit son entrée à des personnalités baltes

AFRIQUE

• 0691 Stagnation politique en Libye

• 0692 Karim Wade demande l’annulation du scrutin présidentiel sénégalais

• 0693 Laurent Gbagbo sera candidat à la présidentielle ivoirienne de 2025

ASIE

• 0694 Benjamin Netanyahu pour l’éradication du Hamas

• 0695 Nadav Argaman dénonce le gouvernement désastreux de Benjamin Netanyahu

• 0696 730 universitaires israéliens dénoncent la catastrophe humanitaire à Gaza

• 0697 Les rapporteurs des Nations unies demandent à pouvoir enquêter en Israël

• 0698 Les FDI sanctionnent le général qui a détruit l’université d’Israa

• 0699 Yaïr Lapid soutient la conscription des haredim

• 0700 Le général Herzl Halevi soutient la conscription des haredim

• 0701 Le grand rabbin Yitzhak Yosef prévient que les haredim quitteront Israël si on les force à s’enrôler dans les armées

• 0702 Manifestions en Israël contre Benjamin Netanyahu

• 0703 Yoav Galland est féministe, à sa manière

• 0704 Le rabbin Eliyahu Mali appelle à massacrer tous les gazaouis

• 0705 Israël prend désormais en compte la crise humanitaire à Gaza

• 0706 Selon l’UNRWA, les FDI ont torturé des Palestiniens pour les obliger à témoigner contre elle

• 0707 Le Hamas appelle à se rassembler à la mosquée Al-Aqsa

• 0708 Le Hamas interdit aux gazaouis de collaborer avec Israël y compris pour la distribution d’aide humanitaire

• 0709 Pourquoi le Hamas a-t-il enlevé des Palestiniens ?

• 0710 Le premier navire d’aide humanitaire quitte Chypre pour Gaza

• 0711 Ayman Safadi met en garde contre l’interdiction du culte à la mosquée Al-Aqsa

• 0712 Hassan Nasrallah reçoit le Hamas

• 0713 Les clips vidéo d’Ansar Allah

• 0714 La Chine, la Russie et l’Iran concurrencent l’opération Prosperity Guardian

• 0715 Négociations secrètes états-uno-iraniennes

• 0716 Des espions du Mossad arrêtés en Türkiye

• 0717 La Marine indienne intervient en mer Rouge

• 0718 Narendra Modi développe une région indienne contestée par la Chine

• 0719 Les émigrés indiens en Israël sont en danger

• 0720 La succession du dalaï lama et la Realpolitik

• 0721 Un missionnaire sud-coréen arrêté pour espionnage en Russie

• 0722 La Chine prend position pour la reconnaissance de la Palestine à l’Onu

• 0723 La Chine développe ses missiles balistiques intercontinentaux mobiles

• 0724 La Chine propose un traité sur le non-recours à l’arme nucléaire

• 0725 Le PLD englué dans le scandale de la « secte Moon »

OCÉANIE

• 0726 Penny Wong exhorte Israël à changer de cap

ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

• 0727 Mutation du marché mondial de l’armement

• 0728 « Nous ne serons pas complices des graves violations du droit international par Israël »

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

• 0729 António Guterres appelle au respect de la résolution 1701

• 0730 Le Conseil de sécurité auditionne Pramila Patten sur les violences sexuelles lors de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa »

• 0731 Le Bureau des droits de l’homme de l’Onu met en garde contre une attaque de Rafah

• 0732 Selon Volker Turk, la colonisation empêchera de créer un État palestinien viable

• 0733 L’Onu établi que, l’année dernière, Israël a volontairement assassiné Issam Abdallah

• 0734 Le Royaume-Uni contrôlera l’enquête de la CPI sur les crimes de guerre à Gaza