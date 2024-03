Om te begrijpen wat er internationaal gebeurt, heb je verschillende bronnen nodig. Je kunt geen genoegen nemen met de drie grote, conformistische persbureaus AFP, AP en Reuters. Je moet verschillende bronnen hebben en tegenstrijdige argumenten in overweging nemen.

Deze diversiteit is des te belangrijker omdat het bloedbad in Gaza ons op een eenzijdige manier wordt voorgeschoteld; omdat we de scheidslijn in Hamas tussen de Moslimbroederschap en aanhangers van het Palestijnse verzet niet zien, of de scheidslijn in Israël tussen nationalisten en aanhangers van het joodse suprematisme. In een tijd waarin Iran ten strijde trekt, worden de reacties van de meerderheid van de wereld voor ons verborgen gehouden.

Om je hierbij te helpen publiceren we wekelijks een bulletin, Voltaire, actualité internationale, waarin de feiten en argumenten van verschillende partijen worden samengevat. We zijn begonnen in de zomer van 2022 en hebben geleidelijk een team van specialisten opgebouwd dat de hele wereld bestrijkt. Deze nieuwsbrief is nog onvolmaakt, maar nu al ongeëvenaard.

Deze schat aan informatie is alleen beschikbaar via een abonnement:

Inhoud van nummer 78 :

EDITORIAAL

• 0662 Israël bereidt zich voor op een aanval op Libanon

AMERIKA’S

• 0663 Kamala Harris maakt onderscheid tussen de Israëlische regering en het Israëlische volk

• 0664 Joe Biden benadert Benjamin Netanyahu als christen

• 0665 Bij een aanval op Rafah zouden de VS kunnen stoppen met wapenleveranties aan Israël

• 0666 De "rode lijn" van Joe Biden

• 0667 Biden’s boodschap aan moslims

• 0668 Het Pentagon heeft meer dan 100 wapencontracten voor Israël goedgekeurd

• 0669 Het Pentagon ontkent communicatie te hebben gehad met buitenaardsen

• 0670 Ariel Henry neemt ontslag

EUROPA

• 0671 Franciscus nodigt Oekraïne uit tot vredesonderhandelingen

• 0672 De Britse heersende klasse en de definitie van extremisme

• 0673 Nigel Farage betwist verkiezing George Galloway

• 0674 Stéphane Séjourné bereidt een coalitie van buitenlandse troepen in Oekraïne voor

• 0675 Émile Salamé aangeklaagd in Parijs

• 0676 De Nationale Assemblee ratificeert het Frans-Oekraïense defensieverdrag

• 0677 Demonstratie tegen amnestie voor Catalaanse separatisten

• 0678 Doorbraak voor de populisten in Portugal

• 0679 Robert Jucci beschuldigt de NAVO van betrokkenheid bij de moord op Aldo Moro

• 0680 Isaac Herzog uitgedaagd door Amsterdamse joden en moslims

• 0681 NGO’s klagen Denemarken aan voor medeplichtigheid aan genocide

• 0682 Duitsers willen niet meer betrokken raken bij Oekraïne en Israël

• 0683 Finland neemt voertuigen met Russisch kenteken in beslag

• 0684 Petr Pavel heeft munitie verzameld voor Oekraïne

• 0685 Zal de Raad van de Europese Unie zich verzetten tegen een aanval op Rafah?

• 0686 De Europese Unie opent toetredingsonderhandelingen met Bosnië-Herzegovina

• 0687 Philippe Lazzarini legt uit wat er op het spel staat bij UNRWA

• 0688 Zwitserse rechtbanken vervolgen Rifaat el-Asaad

• 0689 Zwitserland neemt 8 miljard dollar aan bevroren Russische tegoeden in beslag

• 0690 Rusland weigert toegang aan Baltische persoonlijkheden

AFRIKA

• 0691 Politieke stagnatie in Libië

• 0692 Karim Wade roept op tot nietigverklaring Senegalese presidentsverkiezingen

• 0693 Laurent Gbagbo stelt zich kandidaat voor presidentsverkiezingen in Ivoorkust in 2025

AZIË

• 0694 Benjamin Netanyahu roept op tot de uitroeiing van Hamas

• 0695 Nadav Argaman hekelt rampzalige regering Benjamin Netanyahu

• 0696 730 Israëlische academici bekritiseren de humanitaire catastrofe in Gaza

• 0697 VN-rapporteurs vragen onderzoek te mogen doen in Israël

• 0698 IDF straft generaal die universiteit van Israa verwoestte

• 0699 Yair Lapid steunt dienstplicht Haredim

• 0700 Generaal Herzl Halevi steunt dienstplicht Haredim

• 0701 Opperrabbijn Yitzhak Yosef waarschuwt dat de Haredim Israël zullen verlaten als ze gedwongen worden dienst te nemen in het leger

• 0702 Demonstraties in Israël tegen Benjamin Netanyahu

• 0703 Yoav Galland is een feminist op zijn eigen manier

• 0704 Rabbijn Eliyahu Mali roept op tot massamoord op alle Gazanen

• 0705 Israël houdt nu rekening met de humanitaire crisis in Gaza

• 0706 UNRWA zegt dat IDF Palestijnen martelde om hen te dwingen tegen haar te getuigen

• 0707 Hamas roept op tot bijeenkomsten bij de Al-Aqsa moskee

• 0708 Hamas verbiedt Gazanen samen te werken met Israël, ook bij de distributie van humanitaire hulp.

• 0709 Waarom heeft Hamas Palestijnen ontvoerd?

• 0710 Het eerste schip voor humanitaire hulp vertrekt van Cyprus naar Gaza

• 0711 Ayman Safadi waarschuwt tegen het verbieden van de eredienst in de Al-Aqsa moskee

• 0712 Hassan Nasrallah ontvangt Hamas

• 0713 Ansar Allah videoclips

• 0714 China, Rusland en Iran concurreren met operatie Prosperity Guardian

• 0715 Geheime onderhandelingen VS-Iran

• 0716 Mossad-spionnen gearresteerd in Turkije

• 0717 Indiase marine grijpt in in Rode Zee

• 0718 Narendra Modi ontwikkelt een door China betwiste Indiase regio

• 0719 Indiase emigranten in Israël lopen gevaar

• 0720 De opvolging van de Dalai Lama en Realpolitik

• 0721 Zuid-Koreaanse missionaris gearresteerd wegens spionage in Rusland

• 0722 China steunt de erkenning van Palestina bij de VN

• 0723 China ontwikkelt zijn mobiele intercontinentale ballistische raketten

• 0724 China stelt een verdrag voor over het niet gebruiken van kernwapens

• 0725 De LDP verstrikt in het " Moon sekte " schandaal

OCEANIË

• 0726 Penny Wong dringt er bij Israël op aan het roer om te gooien

INTERNATIONALE VERENIGINGEN

• 0727 Veranderingen op de wereldwijde wapenmarkt

• 0728 "Wij zullen niet medeplichtig zijn aan Israëls ernstige schendingen van het internationaal recht".

INTERGOUVERNEMENTELE ORGANISATIES

• 0729 Guterres roept op tot naleving van resolutie 1701

• 0730 Veiligheidsraad hoort Pramila Patten over seksueel geweld tijdens operatie ’Overstroming van Al-Aqsa

• 0731 VN-mensenrechtenbureau waarschuwt voor aanval op Rafah

• 0732 Volgens Volker Turk zullen nederzettingen de oprichting van een levensvatbare Palestijnse staat verhinderen

• 0733 VN stelt vast dat Israël Issam Abdallah vorig jaar opzettelijk heeft vermoord

• 0734 VK controleert ICC-onderzoek naar oorlogsmisdaden in Gaza