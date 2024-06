En marge des célébrations du 80ème anniversaire du Débarquement, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Allemagne, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et de la France ont réaffirmé leur plein soutien au plan global présenté par le président Biden qui prévoit un cessez-le-feu immédiat à Gaza, la libération de tous les otages, un accroissement important et durable de l’aide humanitaire, à l’échelle des besoins, destinée à être distribuée dans l’ensemble de la bande de Gaza, y compris des abris temporaires, ainsi que la fin de la crise de façon à garantir la sécurité d’Israël et celle des civils à Gaza. Ils ont souligné que ce plan appelle également au rétablissement immédiat des services de base, notamment les installations médicales, les boulangeries, les lignes électriques et les canalisations d’eau, au nettoyage des décombres et à la mise en place des conditions nécessaires à un programme de reconstruction à long terme. Ils ont réitéré leur demande au Hamas d’exprimer sa pleine acceptation de ce plan global, qui a été présenté à Israël et agréé par cet Etat, et ils ont demandé aux parties de mettre ce plan à exécution sans plus tarder, l’objectif final étant de mettre un terme à cette guerre. Ils se sont engagés à oeuvrer en soutien aux efforts de médiation déployés à cet effet.

Les quatre chefs d’Etat et de gouvernement ont réaffirmé leur engagement en faveur d’une solution à deux Etats négociée, qui demeure la seule solution viable pour répondre aux aspirations légitimes des deux peuples à la paix et à la sécurité. Ils ont réaffirmé la légitimité de l’aspiration des Palestiniens à un Etat indépendant, vivant en paix et en sécurité aux côtés d’Israël, et la nécessité de définir clairement une voie pour y parvenir. Les chefs d’Etat et de gouvernement ont souligné leur attachement indéfectible à la sécurité d’Israël.

Ils ont réaffirmé leur appui à l’Autorité palestinienne et au programme de réformes du Premier ministre, Mohammed Mustafa, et ont appelé à un plus grand soutien régional et international à ce gouvernement, notamment à travers le transfert de ses revenus par le gouvernement israélien. À cet égard, ils ont souligné le besoin de rétablir une gouvernance palestinienne légitime dans la bande de Gaza, avec un soutien international adéquat, tout en répondant aux besoins d’Israël en matière de sécurité. À cette fin, ils ont marqué leur détermination à contribuer aux efforts internationaux d’appui à la stabilisation dans la bande de Gaza, afin de parvenir à une sécurité régionale durable pour tous et en veillant à ce qu’une telle crise ne puisse jamais se reproduire.

Les chefs d’Etat et de gouvernement ont également souligné que la préservation de la stabilité au Liban était cruciale et ont marqué leur détermination à unir leurs efforts en appui à une désescalade le long de la Ligne bleue, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue pour éviter toute nouvelle escalade régionale.

Ils ont souligné leur détermination à continuer de travailler ensemble pour soutenir la mise en oeuvre du plan présenté par le président Biden, avec pour objectif la paix et la stabilité dans la région./.