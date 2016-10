Kreml zieht Diplomatenfamilien vom Westen ab

Angesichts der drohenden Gefahr eines dritten Weltkrieges erteilte der Kreml seinen Diplomaten und im Westen stationierten Personen den Befehl, ihre Familien sofort zu repatriieren.

Die Vertretungen und russischen Institutionen im Westen sind auf ein Minimum reduziert.

Seinerseits unternahm das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch, 12. Oktober 2016 drei Interkontinental-Raketen Abschüsse, um sein Start-System anzupassen.

